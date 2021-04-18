Yeni bir çağ başlıyor

Akfenin yeni otel yatırımı Bodrum Loft, salgının getirdiği yeni arayışlara paralel olarak birbirinden bağımsız villalardan oluşuyor ve yaz sezonunu Akının yüzünü güldürecek kadar iyi geçirdi. Ancak Akfen GYOnun Türkiyede 15, Rusyada dört ve KKTCde bir otelden oluşan ve uluslararası otel zinciri işletmesi Accorun stratejik ortaklığında yönettiği İbis ve Novotelleri, salgından en kötü etkilenen iş kollarından biri. Akınla sadece seyahat ve konaklama sektörünü değil, dünyanın yeni koşullarını ve kendisinin de bu süreçte kafa yorduğu adaptasyon sürecini konuştuk…