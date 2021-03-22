Zaman daralıyor hemen harekete geçelim

Ünlü tenör Adrea Bocellinin 28 Mayısta, salgının en karanlık günlerinden birinde, Milanodaki Duomo Katedralinde ilahiler okuduktan sonra katedralin dışına çıkıp Amazing Gracei söylemesi 2020nin tarihi anlarından biriydi. Bir zamanlar kördüm artık görüyorum diyor şarkının sözlerinin bir yerinde Kaybolmuştum, bulundum. Music For Hope yani Umut İçin Müzik, aylardır evlerine kapanmak zorunda kalan insanları, birbirine bağlıyordu. Salgın, insanoğlunun koşullara ne kadar hızlı adapte olabildiğini ve en önemlisi değişimin mümkün olduğunu gösterdi. Ve tabi hayatın ne kadar kırılgan olduğunu da…