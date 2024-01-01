Altın Şarkılar-1 Şarkı Sözleri
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İnci Yaman
Altın Şarkılar-1
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Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun âh
Öyle karanlık gece ki ruhum, olmuyor sabah
Yüksel ufuktan sineni göster bir gün göreyim
Öyle karanlık gece ki ruhum, olmuyor sabah
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Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
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Baksa tabiban-ı cihan çareme
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
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Kastediyor tir-i müjen canıma
Kastediyor tir-i müjen canıma
Gözleri en son girecek kanıma
Gözleri en son girecek kanıma
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Şerhedemem halimi cananıma
Şerhedemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
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Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil
Çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah ehl-i dildir diyemem, sinesi saf olmayana
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
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Bir ihtimal daha var
O da ölmek mi dersin
Söyle canım ne dersin
Vuslatın başka alem
Sen bir ömre bedelsin
Sükut etme nazlı yar
Beni Mecnun edersin
Vuslatın başa alem
Sen bir ömre bedelsin
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