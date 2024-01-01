İnci Yaman

Göze mi Geldim Göze mi geldim, sen mi unuttun, gelmiyorsun âh Öyle karanlık gece ki ruhum, olmuyor sabah Yüksel ufuktan sineni göster bir gün göreyim Öyle karanlık gece ki ruhum, olmuyor sabah

Olmaz İlaç Sine-i Satpareme Olmaz ilaç sine-i sad pareme Olmaz ilaç sine-i sad pareme Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme *** Baksa tabiban-ı cihan çareme Baksa tabiban-ı cihan çareme Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme *** Kastediyor tir-i müjen canıma Kastediyor tir-i müjen canıma Gözleri en son girecek kanıma Gözleri en son girecek kanıma *** Şerhedemem halimi cananıma Şerhedemem halimi cananıma Çare bulunmaz bilirim yareme Çare bulunmaz bilirim yareme

Tuti-i Mucize Güyem Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil Belli yarim, belli dost Belli mirim, belli dost Belli ömrüm, belli dost Ah çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil Çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil Belli yarim, belli dost Belli mirim, belli dost Belli ömrüm, belli dost Ah ehl-i dildir diyemem, sinesi saf olmayana Belli yarim, belli dost Belli mirim, belli dost Belli ömrüm, belli dost Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil Belli yarim, belli dost Belli mirim, belli dost Belli ömrüm, belli dost