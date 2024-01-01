İnci Yaman

Meşesiz Dağlarda Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Sürüden ayrılmış , dermansız ağlar Sular kararınca içimde sızı Kalmışta çobansız , kavalsız ağlar *** Gülsüz bahçelerde , bülbül öter mi Aşık olan garibin derdi biter mi . *** Zümrüt yaylaların yeşil yamacı Bir sevgi yüzünden yanmış ne acı Tabibler bulamaz aşkın ilacı Aşıklar sevgisiz kalınca ağlar

Yine O Menekşe Gözler Aralı Yine o menekşe gözler aralı Oya kirpiklerde yaşlar sıralı Uyu ey gönlümün nazlı meralı *** Susun garip kuşlar ötmeyin susun Yetimler güzeli yavrum uyusun

Sönmez Artık Yüreğimde Sönmez artık yüreğimde yanan bu sonsuz ateş Yanan bu sonsuz ateş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş? Kalbime hep yâre açtın, gel elinle bari deş, ah Gel elinle bari deş Bulunur mu bana bilmem senin gibi ah güzel eş?