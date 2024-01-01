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7/24 Dinle Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12

Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 Şarkı Sözleri

İnci Yaman Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İnci Yaman Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İnci Yaman

İnci Yaman

Kadri Şençalar - Türk Musikisinin Unutulmayan Bestecileri 12

  • Meşesiz Dağlarda

  • Gezdiğim Dikenli Aşk Yollarında

  • İç Durma İç Güzelim

  • Yeşil Olur Şu Konyanın Meramı

  • Yine O Menekşe Gözler Aralı

  • Sönmez Artık Yüreğimde

  • Neyleyim Köşkü

  • Gönlüm Yaralı

  • Kanun Taksimi

  • Ud Taksimi

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