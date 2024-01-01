İnci Yaman

Meşesiz Dağlarda, Bülbül Ötermi Meşesiz dağlarda meleyen kuzu Sürüden ayrılmış , dermansız ağlar Sular kararınca içimde sızı Kalmışta çobansız , kavalsız ağlar *** Gülsüz bahçelerde , bülbül öter mi Aşık olan garibin derdi biter mi . *** Zümrüt yaylaların yeşil yamacı Bir sevgi yüzünden yanmış ne acı Tabibler bulamaz aşkın ilacı Aşıklar sevgisiz kalınca ağlar

Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Ah edip inlerim gurbet elinde Uzaktan göründü benim dağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Yine garip kaldım gurbet elinde Sevgilimi her gün anar ağlarım Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde Talihim düşürdü beni bu derde Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Gözümü kapladı bir kara perde Evimi yurdumu anar ağlarım Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca Neleyim köşkü neyleyim sarayı İçinde salınan yar olmayınca İçinde salınan yar olmayınca

Havada Bulut Yok Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır Ano Yemen'dir, gülü çimendir Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Huş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir? Kışlanın önünde redif sesi var Bakın çantasında acep nesi var Bir çift kundurayla bir de fesi var Ano Yemen'dir, gülü çimendir Giden gelmiyor, acep nedendir? Ah, burası Muş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir? Ah, ah, ah, ah, ah Ano Yemen'dir, gülü çimendir Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir? Ano Yemen'dir, gülü çimendir Giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Huş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir? Ano Yemen'dir, gülü çimendir Giden gelmiyor, acep nedendir ah? Burası Huş'tur, yolu yokuştur Giden gelmiyor, acep ne iştir?