Altın Türküler-1 Şarkı Sözleri
İnci Yaman Altın Türküler-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İnci Yaman Altın Türküler-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Türküler-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İnci Yaman
Altın Türküler-1
-
Meşesiz dağlarda meleyen kuzu
Sürüden ayrılmış , dermansız ağlar
Sular kararınca içimde sızı
Kalmışta çobansız , kavalsız ağlar
***
Gülsüz bahçelerde , bülbül öter mi
Aşık olan garibin derdi biter mi .
***
Zümrüt yaylaların yeşil yamacı
Bir sevgi yüzünden yanmış ne acı
Tabibler bulamaz aşkın ilacı
Aşıklar sevgisiz kalınca ağlar
-
-
-
-
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Ah edip inlerim gurbet elinde
Uzaktan göründü benim dağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Yine garip kaldım gurbet elinde
Sevgilimi her gün anar ağlarım
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Kimsesiz hem öksüz kaldım bu yerde
Talihim düşürdü beni bu derde
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Gözümü kapladı bir kara perde
Evimi yurdumu anar ağlarım
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
Neleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde salınan yar olmayınca
İçinde salınan yar olmayınca
-
Havada bulut yok, bu ne dumandır?
Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır?
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ano Yemen'dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?
Burası Huş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Ano Yemen'dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?
Ah, burası Muş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Ah, ah, ah, ah, ah
Ano Yemen'dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?
Burası Muş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Ano Yemen'dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir?
Burası Huş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
Ano Yemen'dir, gülü çimendir
Giden gelmiyor, acep nedendir ah?
Burası Huş'tur, yolu yokuştur
Giden gelmiyor, acep ne iştir?
-
-
-
-
Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar, nazlı yârimden
Ham meyvayı kopardılar dalından
***
Beni ayırdılar, nazlı yârimden
Eğer yârim tutmaz ize salından
Onun için kapanmıyor gözlerim
Eğer yârim tutmaz ize salından
Onun için kapanmıyor gözlerim
***
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur âşıkların yüreği
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur âşıkların yüreği
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için açık gider gözlerim
***
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için açık gider gözlerim
Benim yârim yaylalarda oturur
Ak ellerin soğuk suya batırır
Benim yârim yaylalarda oturur
Ak ellerin soğuk suya batırır
Demedim mi? Nazlı yârim ben sana?
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
Demedim mi? Nazlı yârim ben sana?
Çok muhabbet tez ayrılık getirir
-