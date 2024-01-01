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7/24 Dinle Salla Gitsin Dertlerini

Salla Gitsin Dertlerini Şarkı Sözleri

İnci Yaman Salla Gitsin Dertlerini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İnci Yaman Salla Gitsin Dertlerini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Salla Gitsin Dertlerini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İnci Yaman

İnci Yaman

Salla Gitsin Dertlerini

  • Ninni (Yine O Menekşe Gözler Aralı)

  • Geçti Dost Kervanı

  • Gel Ha Böyle

  • Sevdasına Düşmüşem

  • Vursalar Ölemem

  • Yolumun İçinde

  • Sorma

  • Salla Gitsin Dertlerini

  • Kim Anlar

  • İçimdeki Nehir

  • Yaktın Yandırdın

  • Çalın Davulların

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