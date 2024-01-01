İnci Yaman

Sorma Şarkı Sözleri
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Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti
Sorma bana o aşkı sorma, aradan yıllar geçti
Aşkımız masal gibi artık bitti tükendi
Sorma bana o aşkı sorma, aradan yıllar geçti