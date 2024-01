C'était un triste soir comme il y en a par milliers Quand cet homme est venu me voir pour parler Et même s'il était tard, pour m'attendre et pour dîner Je savais que c'était lui que j'attendais *** Et je l'ai vu sourire J'ai vu ses yeux me dire Noyer dans un soupire, reste à mes cotés J'ai pu sentir son cœur Vibrer à cent à l'heure Et soudain j'ai pris peur quand je les entendais me dire *** Non mais qu'est-ce que tu t'embêtes Tu te prends la tête, ce gars-là n'est pas net et il est fauché Allez, viens sois pas bête Je t'en prie arrête Je suis sûr qu'il ne reflète pas vraiment ce qu'il est *** Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi *** Toi mon beau banlieusard Ne te laisse pas chagriner Plus jamais nous n'allons être séparé Avouez que c'est bizarre de prétendre pouvoir aimer L'inconnu est de se laisser chavirer *** Mais je l'ai vu sourire J'ai vu ses yeux me dire Qu'il m'aimerait à mourir Qu'il me chérirait J'ai pu sentir mon cœur Vibrer à cent à l'heure Et je n'aurais plus peur Quand vous me direz *** Non mais qu'est-ce que tu t'embêtes Tu te prends la tête, ce gars-là n'est pas net et il est fauché Allez, viens sois pas bête Je t'en prie arrête Je suis sûr qu'il ne reflète pas vraiment ce qu'il est *** Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida *** Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida *** Non mais qu'est-ce que tu t'embêtes Tu te prends la tête, ce gars-là n'est pas net et il est fauché Allez, viens sois pas bête Je t'en prie arrête Je suis sûr qu'il ne reflète pas vraiment ce qu'il est *** Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi bas la vida Ainsi bas la vida, ainsi