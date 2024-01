Je veux qu'on m'écoute Oui, je veux qu'on me comprenne Je veux aimer savoir pourquoi j'suis là Dis-moi pourquoi j'suis là *** Et je marche seule cachée sous mon ombrelle S'te-plaît, ne te moque pas de moi J'vais au Pôle Emploi Le moral à plat *** Et je fais le mariole parfois j'fais des marmites J'en ai marre et très vite J'peux démarrer de suite Dites-moi ce que vous en dites Oh, dites-moi ce que vous en dites *** Parle, pa-pa-pa-pa-pa Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle à ta tê-tê-tê-tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête *** Parle-parle à ta tête J'suis en mode burn out Est-ce qu'il faut que j'te le repète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête Je deviens encore plus bête J'garde le sourire, paraît que la vie est belle S'te-plaît, non, non ne me mens pas Oh, j'ai dit ne mens pas *** C'est bien trop pour moi Parle, pa-pa-pa-pa-pa Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête (c'est bien trop pour moi) Parle à ta tê-tê-tê-tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête *** Parle-parle à ta tête *** Toutes ces belles lumières Et ce tumulte autour de moi M'embrument et m'enivrent d'absinthe D'amour et j'y crois Je donnerais tout sans rien garder Sauf ta réalité Je mourrai comme j'ai vécu Une fois le rideau tombé L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal Par delà le bien, le mal Le temps m'emportera Comme une rose en cristal vacille Et perd tous ses pétales Je veux faire briller ma vie *** Comme l'éclat d'une étoile Pardonne-mois le jour où je ne pourrai plus te parler Pardonne-moi chaque moment où je ne t'ai pas regardé Oh pardonne-moi tout le temps que je ne t'ai pas donné *** Et chaque lendemain qui sera un jour de moins Moi, je veux vivre, que mon cœur brûle Je me sentirais exister Souffrir, pleurer, danser Aimer à en crever Paris, Athènes, Venise, Harlem Moscou à tes côtés *** Que le temps ne vaut que du jour où il nous est compté *** Parle, pa-pa-pa-pa-pa Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle à ta tê-tê-tê-tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête Parle-parle à ta tête