Run Run Mais de lui Ne néglige pas ta vie C'est pas face au pire Tu joues, tu ries Tu te sens fort Ralentis Prends le temps d'aimer les choses simples de la vie Sans utopie Je sais le temps reste figé On veut tous s'en évader Le courant nous brise en un moment Faut pas te laisser faner Perdre tes jours, tes années A courir Arrête toi et respire *** Pourquoi tu run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely 'Cause you wanna run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely *** Contrecoup Faut tout donner Pour des billets Ça rend fou Quelle montée de stress C'en est trop Tu t'entêtes Mais tu vas y laisser ta peau Là faut Que t'arrêtes Mais à ce lundi, mardi Métro, boulot, dodo C'est toute ta vie C'est ce même poids sur ton dos Je dis Un, tu cries "Allô, allô Maman Bobo" Ça m'dit, "C'est pire" Rembobinez la vidéo *** Pourquoi tu run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely 'Cause you wanna run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely *** Je ferme les yeux Et je m'imagine Sur un nuage ou sur une île Il y aurait ce que je veux Et je serais tranquille Je ferais les choses doucement La vie aurait un goût sucré Une chanson ou deux, un ukulélé Pas de stress, je me laisserai aller Au gré du vent *** Pourquoi tu run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely 'Cause you wanna run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely *** Pourquoi tu run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely 'Cause you wanna run, run, run, never stop Trop déterminé, tu vises the jackpot Prêt à sacrifier tout pour ton job Et tu finiras lonely, you only, so lonely

Boite En Argent J'ai, j'ai gardé en secret Dans une boîte en argent Un petit monde à moi Des étoiles, un océan Un peu d'éternité, une flûte de pan Mais je n'ai rien de toi Toi qui manque tellement *** Je suis là où tu m'as laissée Sur la route du néant Ici la lune n'éclaire jamais Elle jaunît avec le temps Et de nuage en nuage Sur les ailes d'un oiseau blanc Je me suis laissée prendre en otage Puisque sans toi, plus rien ne rime Plus rien ne rime, rime Et je m'abîme, bîme Et je m'abîme, bîme *** Je suis allée au bout du monde J'ai demandé pardon Je suis là et je t'attends Sous les étoiles D'Orient Il y avait comme un son Perdu dans l'univers Est-ce que ce serait toi? Oh comme je l'espère *** Je suis là où tu m'as laissée Sur la route du néant Ici la lune n'éclaire jamais Elle jaunît avec le temps Et de nuage en nuage Sur les ailes d'un oiseau blanc Je me suis laissée prendre en otage Puisque sans toi, plus rien ne rime Plus rien ne rime, rime Et je m'abîme, bîme Et je m'abîme, bîme *** Ooh ooh ooh Ooh ooh ooh Ooh ooh ooh Ooh ooh ooh *** Je vais comme si tu m'attendais Mais le temps paraît long Et je ne peux m'empêcher De penser Comme une enfant Que veux-tu que j'y fasse? Rien n'est plus enivrant Que de s'accrocher à toi Et d'y croire tout le temps *** Je suis là où tu m'as laissée Sur la route, sur ce banc Ici la lune n'éclaire jamais Elle jaunît avec le temps Et de nuage en nuage Sur les ailes d'un oiseau blanc Je me suis laissée prendre en otage Puisque sans toi, plus rien ne rime Plus rien ne rime, rime Et je m'abîme, bîme Et je m'abîme, bîme

Mini World Laissez moi rêver Laissez moi y croire Laissez moi dire Qu'on peut changer l'histoire Si c'est vrai qu'on est libre Qu'on peut s'envoler Qu'on me délivre Je sens que je vais étouffer *** Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini J'ai l'impression de courir au ralenti Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini Je rêve encore qu'on chante la même mélodie *** Je ne les comprends pas Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pourquoi j'ai froid? Est-ce que c'est ça mourir? Mais si je veux survivre Dois-je vraiment accepter De tous les suivre Hors de ma réalité *** Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini J'ai l'impression de courir au ralenti Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini Je rêve encore qu'on chante la même mélodie *** Alors je vais chaque jour Je meurs à chaque instant Je le sens La vie ne dure qu'un temps Emportée par l'horizon Par quelques notes de musique Je chante l'espoir Pour rendre ma vie magique *** Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini J'ai l'impression de courir au ralenti Dans ce mini, mini, mini world, mini, mini Ce mini, mini world, mini Ce mini, mini world, mini, mini Je rêve encore qu'on chante la même mélodie

Ego Plus j'avance et plus je sais Que t'es là, toi mon égo Faut que je m'en aille Je sais que je déraille Aujourd'hui je t'écris Je brûle tout ce que tu me dis, maudit Vomis tout ce qui brille La guerre s'en suit *** On est loin, on est loin Du jardin d'Eden Éternelle réalité Libérez, libérons, nous de nous-même Qu'à t-on fait de la vérité? Brisez les, brisez les, brisez toutes les haines Dévoilez, n'affrontez que moi *** Le seul combat Auquel je crois C'est contre moi, moi, moi, moi, moi Libère ton esprit Ecoute chanter le monde Pourquoi passer sa vie À courir après une ombre? Juste une pâle copie Une voix qui t'entraîne Et petit à petit Elle prend ton oxygène We are the war The war en nous même J'veux voir J'veux voir J'veux voir la lumière Libère toi C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é, c'est l'é L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é (Yeah) L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é, c'est l'é L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é (Yeah) L'égo, l'égo, l'égo, l'égo *** On est loin, on est loin Du jardin d'Eden Entre joie et fatalité Libérez, libérons, nous de nous-même Pourquoi souffrir lorsqu'on peut s'aimer? Brisez les, brisez les, brisez toutes les chaînes Dévoilez, être que soi *** Le seul combat Auquel je crois C'est contre moi, moi, moi, moi, moi Libère ton esprit Ecoute chanter le monde Pourquoi passer sa vie À courir après une ombre? Juste une pâle copie Une voix qui t'entraîne Et petit à petit Elle prend ton oxygène We are The war The war en nous même J'veux voir J'veux voir J'veux voir la lumière Libère toi C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é, c'est l'é L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é (Yeah) L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é, c'est l'é L'égo, l'égo, l'égo, l'égo C'est l'é, c'est l'é, c'est l'é (Yeah) L'égo, l'égo, l'égo, l'égo Libère toi

S.O.S C'est un S.O.S., je suis touchée, je suis à terre Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un Je sens qu'j'me perds *** J'ai tout quitté, mais ne m'en veux pas Fallait qu'j'm'en aille, j'n'étais plus moi Je suis tombée tellement bas Que plus personne ne me voit J'ai sombré dans l'anonymat Combattu le vide et le froid, le froid J'aimerais revenir, j'n'y arrive pas J'aimerais revenir *** Je suis rien, je suis personne J'ai toute ma peine comme royaume Une seule arme m'emprisonne Voir la lumière entre les barreaux Et regarder comme le ciel est beau Entends-tu ma voix qui résonne (ma voix qui résonne) *** C'est un S.O.S., je suis touchée, je suis à terre Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un Je sens qu'j'me perds *** Le silence tue la souffrance en moi L'entends-tu, est-ce que tu le vois Il te promet, fait de toi Un objet sans éclat Alors j'ai crié, j'ai pensé à toi J'ai noyé le ciel dans les vagues, les vagues Tous mes regrets, toute mon histoire Je la reflète *** Je suis rien, je suis personne J'ai toute ma peine comme royaume Une seule arme m'emprisonne Voir la lumière entre les barreaux Et regarder comme le ciel est beau Entends-tu ma voix qui résonne *** C'est un S.O.S., je suis touchée, je suis à terre Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un Je sens qu'j'me perds C'est un S.O.S., je suis touchée, je suis à terre Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un Je sens qu'j'me perds *** C'est un S.O.S., je suis touchée, je suis à terre Entends-tu ma détresse, y a t-il quelqu'un Je sens qu'j'me perds

Tourner Dans Le Vide Il était brun, le teint basané Le regard timide, les mains toutes abîmées Il taillait la pierre, fils d'ouvier Il en était fier, mais pourquoi vous riez? *** Non, ne le jugez pas Vous qui ne connaissez pas Les vertiges et le labeur Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs *** Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça Seule, je crie son nom quand vient le désarroi Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas *** Lui qui me fait Tourner dans le vide, vide Tourner dans le vide, vide Tourner dans le vide, il me fait tourner Dans le vide, vide, vide Tourner, tourner dans le vide Tourner dans le vide, il me fait tourner *** Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide *** Qui peut bien me dire ce qui est arrivé? Depuis qu'il est parti, je n'ai pu me relever Ce n'est plus qu'un souvenir, une larme du passé Coincée dans mes yeux, qui ne veut plus s'en aller *** Oh non, ne riez pas Vous qui ne connaissez pas Les vertiges et la douleur Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur *** Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça J'espère le revoir là-bas dans l'au-delà Aidez-moi, tout s'effondre puisqu'il n'est plus là Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat *** Que tu me fais Tourner dans le vide, vide? Tourner dans le vide, vide? Tourner dans le vide, tu me fais tourner Dans le vide, vide, vide Tourner, tourner dans le vide Tourner dans le vide, il me fait tourner *** Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide *** Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide *** Il me fait tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Il me fait tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Tourner dans le vide Il me fait tourner... Tourner dans le vide...