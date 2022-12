Hear me up, boy, listen to my heartbeat Oh, oh, I know that you want it Hurry up, then show me how your love feels Oh, oh, come on right now *** Duy beni oğlum, dinle kalp atışımı İstediğini biliyorum Acele et, aşkın nasıl hissettirdiğini göster bana Haydi şimdi *** No, don’t tell me how you really love me Oh, oh, come on boy and show me No, don’t tell me how you really love me Oh, oh, come on right now *** Hayır beni aslında nasıl sevdiğinden bahsetme bana Haydi oğlum, göster bana Hayır beni aslında nasıl sevdiğinden bahsetme bana Haydi şimdi *** Un petit peu dangereux toi Dangereux moi je te veux comme ca Un petit peu dangereux toi T’as cherche, mais je suis celle celle la *** Biraz tehlikelisin Ben de tehlikeliyim, seni bu yüzden istiyorum Biraz tehlikelisin Beni arıyordun ama ben buradaydım *** Hear boy, bring that heat up on this cold place Oh, oh, bet on the good ways Hear me up boy, take me to the moonlight Oh, oh, bet you wanna fly *** Dinle oğlum, bu soğuk yeri ısıt En iyisine bahse girelim Dinle beni oğlum, ay ışığına götür beni Bahse girerim uçmak istersin *** Still looking for somebody to tease me Oh, oh, know just how to please me I need you, I’ll show you that you need me Oh, oh, what is all about *** Bana takılacak birilerini arıyorum hala Sadece beni nasıl memnun edeceğini bil Sana ihtiyacım var, senin de bana ihtiyacın olduğunu göstereceğim sana Her şey bundan ibaret *** Un petit peu dangereux toi Dangereux moi je te veux comme ca Un petit peu dangereux toi T’as cherche, mais je suis celle celle la *** Biraz tehlikelisin Ben de tehlikeliyim, seni bu yüzden istiyorum Biraz tehlikelisin Beni arıyordun ama ben buradaydım *** Oh, oh, we spend over and over again together Oh, oh, we dance over and over again Oh, oh, we spend over and over again together Oh, oh, we dance over and over and over and over *** Birlikte vakit geçiriyoruz tekrar ve tekrar Dans ediyoruz tekrar ve tekrar Birlikte vakit geçiriyoruz tekrar ve tekrar Dans ediyoruz tekrar ve tekrar *** Un petit peu dangereux toi Dangereux moi je te veux comme ca Un petit peu dangereux toi T’as cherche, mais je suis celle celle la *** Biraz tehlikelisin Ben de tehlikeliyim, seni bu yüzden istiyorum Biraz tehlikelisin Beni arıyordun ama ben buradaydım