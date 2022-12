We got that Coca Cola bottle shape, shape, shape We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe Baby everywhere we go Make it hot when my mama arrives Shake, shake, shake *** Coca Cola şişesinin şekli var bizde Şekerimiz var, tatmak ister misin? Tüm dünyaya götürüyoruz Bebeğim, nereye gidersek oraya Kızlar gelince yak ortalığı Salla, salla, salla *** Like oh, you know you want it Ay, andale Oh, you know we got it Ah, smile we say Soy Latina baby Soy Latina baby Ok, let’s party, say ole Soy Latina y la noche we own it, baby OK, let’s party, say ole, ole *** İstediğini biliyorsun Gel haydi Ah, bizde olduğunu biliyorsun Ah, gülümse, diyoruz ki: Latinim ben bebeğim Latinim ben bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de Latinim ben ve gece bizim, bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley *** I got that Coca Cola bottle shape, shape, shape But how much Cola can your body take, take, take Everytime I come around Now you know it’s going down Make it hot when mama arrives Shake, shake, shake *** Coca Cola şişesi şekli var bende Vücudun ne kadar kola alabilir? Her gelişimde Biliyorsun ki tarihe geçiyor Kızlar gelin yak ortalığı Salla, salla, salla *** Like oh, you know you want it Ay, andale Oh, you know we got it Ah, smile we say Soy Latina baby Soy Latina baby Ok, let’s party, say ole Soy Latina y la noche we own it, baby OK, let’s party, say ole, ole *** İstediğini biliyorsun Gel haydi Ah, bizde olduğunu biliyorsun Ah, gülümse, diyoruz ki: Latinim ben bebeğim Latinim ben bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de Latinim ben ve gece bizim, bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley *** Trrr, tra tranquila, pura Coca Cola, a dar tequila Hasta Romania, tu sabe que esto es magia Hoy gusto a Inna, el negocio Web miralias Entra tranquila, que tu no hace fila Sabe a cola cola, sabe a vitamina J to the B, I doubt with a name You follow my game, you know what way La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar La fiesta apenas comienza y la gente y grita ole! No le eche la culpa a Inna que ella solo vino a bailar J Balvin, Inna, la combinación mundial *** Rahat olun, saf Coca Cola, ver bir tekila Hey Romanya, bu sihirli, biliyorsun Bugün Inna ile Web işine girdik Rahatça girdik, sen yapamazsın bu işleri Coca Cola vitamindir J’den B’ye, kuşkuluyum bu isimle Oyunumu takip ediyorsun, hangi şekilde olduğunu biliyorsun Gece bizim ve kutlamaya geldik Parti yeni başladı, insanlar Oley diyor Inna’yı suçlamayın, o sadece dans etmeye geldi J Balvin, Inna, uluslararası birlik *** Soy Latina baby Soy Latina baby Okay, let’s party, say ole Soy Latina y la noche we own it, baby OK, let’s party, say ole, ole *** Latinim ben bebeğim Latinim ben bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de Latinim ben ve gece bizim, bebeğim Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley