We got that Coca Cola bottle shape, shape, shape
We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste?
We take it all around the globe
Baby everywhere we go
Make it hot when my mama arrives
Shake, shake, shake
***
Coca Cola şişesinin şekli var bizde
Şekerimiz var, tatmak ister misin?
Tüm dünyaya götürüyoruz
Bebeğim, nereye gidersek oraya
Kızlar gelince yak ortalığı
Salla, salla, salla
***
Like oh, you know you want it
Ay, andale
Oh, you know we got it
Ah, smile we say
Soy Latina baby
Soy Latina baby
Ok, let’s party, say ole
Soy Latina y la noche we own it, baby
OK, let’s party, say ole, ole
***
İstediğini biliyorsun
Gel haydi
Ah, bizde olduğunu biliyorsun
Ah, gülümse, diyoruz ki:
Latinim ben bebeğim
Latinim ben bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de
Latinim ben ve gece bizim, bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley
***
I got that Coca Cola bottle shape, shape, shape
But how much Cola can your body take, take, take
Everytime I come around
Now you know it’s going down
Make it hot when mama arrives
Shake, shake, shake
***
Coca Cola şişesi şekli var bende
Vücudun ne kadar kola alabilir?
Her gelişimde
Biliyorsun ki tarihe geçiyor
Kızlar gelin yak ortalığı
Salla, salla, salla
***
Like oh, you know you want it
Ay, andale
Oh, you know we got it
Ah, smile we say
Soy Latina baby
Soy Latina baby
Ok, let’s party, say ole
Soy Latina y la noche we own it, baby
OK, let’s party, say ole, ole
***
İstediğini biliyorsun
Gel haydi
Ah, bizde olduğunu biliyorsun
Ah, gülümse, diyoruz ki:
Latinim ben bebeğim
Latinim ben bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de
Latinim ben ve gece bizim, bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley
***
Trrr, tra tranquila, pura Coca Cola, a dar tequila
Hasta Romania, tu sabe que esto es magia
Hoy gusto a Inna, el negocio Web miralias
Entra tranquila, que tu no hace fila
Sabe a cola cola, sabe a vitamina
J to the B, I doubt with a name
You follow my game, you know what way
La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar
La fiesta apenas comienza y la gente y grita ole!
No le eche la culpa a Inna que ella solo vino a bailar
J Balvin, Inna, la combinación mundial
***
Rahat olun, saf Coca Cola, ver bir tekila
Hey Romanya, bu sihirli, biliyorsun
Bugün Inna ile Web işine girdik
Rahatça girdik, sen yapamazsın bu işleri
Coca Cola vitamindir
J’den B’ye, kuşkuluyum bu isimle
Oyunumu takip ediyorsun, hangi şekilde olduğunu biliyorsun
Gece bizim ve kutlamaya geldik
Parti yeni başladı, insanlar Oley diyor
Inna’yı suçlamayın, o sadece dans etmeye geldi
J Balvin, Inna, uluslararası birlik
***
Soy Latina baby
Soy Latina baby
Okay, let’s party, say ole
Soy Latina y la noche we own it, baby
OK, let’s party, say ole, ole
***
Latinim ben bebeğim
Latinim ben bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de
Latinim ben ve gece bizim, bebeğim
Tamam, haydi partileyelim, oley de, oley
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da sana yalan diyemem
"Söylesene?" diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, ah
***
Yalancısın sen, yalancı
Ne olursun gitme, dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı, kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Sen her şeydin, kim gibi darıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
Sen bendin, kim gibi yanıldın?
Hani sen benimdin, kimlere sarıldın?
Dur, sakin ol biraz
Lütfen dur, kendin ol biraz
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye bana kendini tanıtmadın?
Hadi eyvallah, giderim vallah diye
Ben sana hiç darılmadım
***
(O zaman eyvallah, güzelim vallah
Niye?)