No one Cares Kimsenin umrunda değil Nobody's wrong, Kimsenin hatası değil No one see I'm not so strong O kadar güçlü olmadığımı kimse görmüyor Everytime I hope I'm dreaming... Her defasında rüya olduğunu umuyorum I'm missing you... Seni özlüyorum *** I'm touching you Sana dokunuyorum But you can't feel, Ama sen bilmiyorsun I scream at you Sana haykırıyorum But you can't hear.. Ama duyamıyorsun.. I just need to be around you, Çevrende olmam gerek I'm lost without you Sensiz kayboluyorum *** You are so special, O kadar özelsin ki, So give me some passion Bana biraz tutku versen I need to tell you Sana anlatmam gereken I'm watching you. İzliyorum seni ben. *** Goodbye you all, Hepinize elveda Goodbye my friends Elveda dostlarıma So goodbye O halde elveda You ...my babe... Sana da..bebeğim.. *** I am crying for so long Uzun zamandır ağlıyorum I can't breath without your love Aşkın olmadan nefes alamıyorum It's so wrong that I'm without you. Sensiz olmak o kadar yanlış ki. I'm missing you Seni özlüyorum *** I'm touching you Sana dokunuyorum But you can't feel, Ama hissetmiyorsun, I scream at you Sana haykırıyorum But you can't hear.. Ama duyamıyorsun.. I just need to be around you, Çevrende olmam gerek, I'm lost without you Sensiz kayboluyorum *** You are so special, O kadar özelsin ki, So give me some passion Bana biraz tutku versen I need to tell you Sana söylemem gereken I'm watching you. İzliyorum seni ben *** Goodbye you all, Hepinize elveda Goodbye my friends Elveda dostlarıma So goodbye O halde elveda You ...my babe... Sana da..bebeğim..