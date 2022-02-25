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7/24 Dinle Adak

Adak Şarkı Sözleri

Inna Adak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Inna Adak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Inna

Inna

Adak

  • Goodbye

  • Ah Yandım

  • Bas Damarıma

  • Hasretim

  • Bıktım

  • Mesken

  • Yakışıklım

  • Yana Yakıla

  • Adak

  • Biz Hep Böyleyiz

  • Tutun Ellerimden

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