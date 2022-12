GO! -Başlayalım *** You belong to me… -Sen benimsin I belong to you… -Bende seninim Fire from my heart -Kalbimdeki ateş Burning just for you -Senin için yanıyor When you’re far away -Sen uzaklardayken I’m in love with you -Sana aşığım Feeling that so high -Çok mükemmel hissdiyorum What can I do? -Ne yapabilirim ki? *** You belong to me… -Sen bana aitsin I belong to you… -Bende sana aidim Fire from my heart -Kalbimdeki ateş Burning just for you -Senin için yanıyor When you’re far away -Sen uzaklardayken I’m in love with you -Sana aşığım Feeling that so high -Çok mükemmel hissdiyorum What can I do? -Ne yapabilirim ki? *** What can I do? -Ne yapabilirim ki? *** Fly like you do it -Senin uçtuğun gibi uçuyorum Like you’re high -Senin gibi yükseklerdeyim Like you do it -Yaptığın gibi yapıyorum Like you fly -Uçtuğun gibi uçuyorum Like you do it -Yaptığın gibi yapıyorum Like a women -Tıpkı bir kadın gibi *** Fly like you do it -Senin uçtuğun gibi uçuyorum Like you’re high -Senin gibi yükseklerdeyim Like you do it -Yaptığın gibi yapıyorum Like you try -Yaptığın gibi yapıyorum Like you do it -Yaptığın gibi yapıyorum Like a women -Tıpkı bir kadın gibi *** Haaaaa… La la la… GO! -Durmak yok