I want your body Vücudunu istiyorum Won’t live without it O olmadan yaşayamam So turn up the party Öyleyse partiyi başlat I’m feeling naughty Yaramaz hissediyorum *** Stay close to me, I’ll be all that you need Bana yakın kal, ihtiyacın olan herşey ben olacağım Don’t deny what you want baby İstediğini inkar etme bebeğim I want your body Vüducunu istiyorum All I desire, you relight the fire Tüm arzuladığım, ateşi yeniden yakman Just come with me, come with me Sadece benimle gel, benimle gel *** Just gonna let it go tonight, Bu gece gitmesine izin vereceğim All I want is you, thousand shades of blue Tüm istediğim sensin, mavinin binlerce tonu Dancing in your eyes Gözlerinde dans ediyor *** I’m just gonna let it go tonight, Bu gece gitmesine izin vereceğim I just wanna be, hold you close to me Sadece seni yakınımda tutmak istiyorum Dancing in your eyes Gözlerinde dans ediyorum I want your body Vücudunu istiyorum *** It’s getting hotter, the beat is louder Sonuca yaklaşıyor, ritim daha yüksek I know you want me, and I want your body Beni istediğini biliyorum, ve ben de vücudunu istiyorum Stay close to me, I’ll be all that you need Bana yakın kal, ihtiyacın olan herşey ben olacağım Don’t deny what you want baby İstediğini inkar etme bebeğim I want your body Senin vücudunu istiyorum All I desire, you relight the fire Tüm arzuladığım, ateşi yeniden yakman Just come with me, come with me Sadece benimle gel, benimle gel *** Just gonna let it go tonight, Bu gece gitmesine izin vereceğim All I want is you, thousand shades of blue Tüm istediğim sensin, mavinin binlerce tonu Dancing in your eyes Gözlerinde dans ediyor *** I’m just gonna let it go tonight, Bu gece gitmesine izin vereceğim I just wanna be, hold you close to me Sadece seni yakınımda tutmak istiyorum Dancing in your eyes Gözlerinde dans ediyorum I want your body Vücudunu istiyorum