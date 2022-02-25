-
I want your body
Vücudunu istiyorum
Won’t live without it
O olmadan yaşayamam
So turn up the party
Öyleyse partiyi başlat
I’m feeling naughty
Yaramaz hissediyorum
***
Stay close to me, I’ll be all that you need
Bana yakın kal, ihtiyacın olan herşey ben olacağım
Don’t deny what you want baby
İstediğini inkar etme bebeğim
I want your body
Vüducunu istiyorum
All I desire, you relight the fire
Tüm arzuladığım, ateşi yeniden yakman
Just come with me, come with me
Sadece benimle gel, benimle gel
***
Just gonna let it go tonight,
Bu gece gitmesine izin vereceğim
All I want is you, thousand shades of blue
Tüm istediğim sensin, mavinin binlerce tonu
Dancing in your eyes
Gözlerinde dans ediyor
***
I’m just gonna let it go tonight,
Bu gece gitmesine izin vereceğim
I just wanna be, hold you close to me
Sadece seni yakınımda tutmak istiyorum
Dancing in your eyes
Gözlerinde dans ediyorum
I want your body
Vücudunu istiyorum
***
It’s getting hotter, the beat is louder
Sonuca yaklaşıyor, ritim daha yüksek
I know you want me, and I want your body
Beni istediğini biliyorum, ve ben de vücudunu istiyorum
Stay close to me, I’ll be all that you need
Bana yakın kal, ihtiyacın olan herşey ben olacağım
Don’t deny what you want baby
İstediğini inkar etme bebeğim
I want your body
Senin vücudunu istiyorum
All I desire, you relight the fire
Tüm arzuladığım, ateşi yeniden yakman
Just come with me, come with me
Sadece benimle gel, benimle gel
***
Just gonna let it go tonight,
Bu gece gitmesine izin vereceğim
All I want is you, thousand shades of blue
Tüm istediğim sensin, mavinin binlerce tonu
Dancing in your eyes
Gözlerinde dans ediyor
***
I’m just gonna let it go tonight,
Bu gece gitmesine izin vereceğim
I just wanna be, hold you close to me
Sadece seni yakınımda tutmak istiyorum
Dancing in your eyes
Gözlerinde dans ediyorum
I want your body
Vücudunu istiyorum
-
Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
Gurbet o kadar acı ki
Ne varsa içimde
***
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
Hepsi bana yabancı
Hepsi başka biçimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
***
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
Eriyorum gitgide
Elveda her ümide
***
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir içimde
Gurbet benliğimi de
Bitirdi bir içimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
***
Ne bir arzum ne emelim
Yaralanmış bir elim
Ben gurbette değilim
Gurbet benim içimde
-
Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın?
Sanma ki hikâyesi şu titreyen dalların
Düşen yaprakla biter
***
Böyle bir kara sevda kara toprakta biter
Böyle bir kara sevda kara toprakta biter
***
Ağlama, olma mahzun, gülerek bak yarına
Sanma ki güzelliğin o ipek saçlarına
Dökülen akla biter
***
Böyle bir kara sevda kara toprakta biter
Böyle bir kara sevda kara toprakta biter
-
Batarken ufuktan bir akşam güneşi
Bırakıp gitmiştin beni sen sevgilim
Yıllar yılı oldu hala dönmedin geri
***
Ne olur ne olur ne olur dön bana
Bak batıyor yine akşam güneşi
Akşam güneşi
***
Aşkımı dillerde gözümü yollarda
Kimsesiz bıraktın şu gurbet ellerde
Sanki kara bulut seni saklıyor benden
***
Ne olur ne olur ne olur dön bana
Yine gölgelendi akşam güneşi
Akşam güneşi
-
Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eğnime
***
Arunamus şişesini
Taşa çaldım, kime ne?
Ah, Haydar, Haydar
Taşa çaldım, kime ne?
***
Sofular, "Haram" demişler
Bu aşkın şarabına
***
Ben doldurur, ben içerim
Günah benim, kime ne?
Ah, Haydar, Haydar
Günah benim, kime ne?
***
Kâh çıkarım gökyüzüne
Seyrederim âlemi
Kâh inerim yeryüzüne
Seyreder âlem beni
***
Ah, Haydar, Haydar
Seyreder âlem beni
Ah, Haydar, Haydar
Seyreder âlem beni
-
Seninle doğan güldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
Dilimdeki bülbüldür bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Kavuşmanın tadını, ayrılık
Ayrılık feryadını
Taşır senin adını bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Doğdu sevgi tasında gönül
Bir gençlik masasında
İkimiz arasında bu gönül
Ah, bu gönül şarkıları
***
Ah, bu gönül şarkıları
-
Yine yakmış yar mektubun ucunu
Askerlikte sevda çekmek zor diyor
Yükleyip postanın bana suçunu
Hatırımı teller ile sor diyor
Askerlikte sevda çekmek zor diyor
***
Dinlenmeler bir sigara içimi
Duman duman sen kaplarsın içimi
***
Çiğdem çiçek açmış teskere yakın
Yeşiller giy artık yollara bakın
Sevgilim kendini nazardan sakın
Seni düşte gördüm hayra yor diyor
Askerlikte sevda çekmek zor diyor
***
Dinlenmeler bir sigara içimi
Duman duman sen kaplarsın içimi
-
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
Akşam oldu hüzünlendim ben yine
***
Hasret kaldım gözlerinin rengine ahh
Hasret kaldım gözlerinin rengine
***
Gel mehtabım, gel sevgilim gel yine
Gel mehtabım, gel sevgilim gel yine
***
Hasret kaldım gözlerinin rengine ahh
Hasret kaldım gözlerinin rengine
-
Benim babam, bana sen söyle
Canım babam, doğruyu söyle
Bu adam beni seviyor, seviyor
Bu adam beni üzüyor, üzüyor
***
Neden, baba, bu hayat böyle?
Kimse senin kadar sevmiyor öyle
Keyfim yok, niye?
Canım sıkılıyor, niye?
***
Baba, beni al maziye götür
Anlat aşkı, o günlere götür
Benim bu zamanla bi' sorunum var
Bu gece beni kendime getir
***
Baba, beni al maziye götür
Anlat aşkı, o günlere götür
Neden her şey bu kadar değişiyor?
Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor
***
Bu adam beni seviyor, seviyor ama
Bu adam beni neden üzüyor, üzüyor?
Neden, babam, bu hayat böyle?
Kimse senin kadar zaman vermiyor ömre
***
Baba, beni al maziye götür
Anlat aşkı, o günlere götür
Benim bu zamanla bi' sorunum var
Bu gece beni kendime getir
***
Baba, beni al maziye götür
Anlat aşkı, o günlere götür
Neden her şey bu kadar değişiyor?
Meşk olmadan aşk hiç yürümüyor
***
Benim babam, ah, her şeyi söyle
Anlat sabaha kadar, niye bu hayat böyle?
-
Hani o bırakıp giderken seni
O öksüz tavrını takmayacaktın
***
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın
Alnına koyarken veda buseni
Yüzüme bu türlü bakmayacaktın
***
Gelse de en acı sözler dilime
Uçacak sanırım birkaç kelime
Bir alev halinde düştün elime
Hani ey gözyaşım akmayacaktın?
Hani ey gözyaşım akmayacaktın?
Hani ey gözyaşım akmayacaktın?
-
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe aşık olur bülbüller güle
***
Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim ben
Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim
***
Böyle bir güzele, eşkini tezele
Şiire gazele könül verdim şiire gazele
Böyle bir güzele, eşkini tezele
Şiire gazele könül verdim şiire gazele
***
Eğer menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime yegane kalsan
Eğer menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime yegane kalsan
***
Alışaram, ot tutaram, hem yanaram men
Alışaram, ot tutaram, hem yanaram
***
Bunu da bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
Bunu da bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem
***
Böyle bir güzele, eşkini tezele
Şiire gazele könül verdim şiire gazele
Böyle bir güzele, eşkini tezele
Şiire gazele könül verdim şiire gazele
-
Yad eller aldı beni
Taşlara saldı beni
Yârdan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
Yârdan ayırdı felek
Gurbete saldı beni
***
Yol verin, geçeyim
Dumanlı dağlar
Dağların ardında
Nazlı yâr ağlar
***
Düştüm olunmaz derde
Ner'deyim, şimdi ner'de?
Yol uzun, gurbet acı
Dağlar var orta yerde
Yol uzun, gurbet acı
Dağlar var orta yerde
***
Yol verin, geçeyim
Dumanlı dağlar
Dağların ardında
Nazlı yâr ağlar
***
Yol verin, geçeyim
Dumanlı dağlar
Dağların ardında
Nazlı yâr ağlar
-
Bu gece son gecemiz
Acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti
Olamadık farkında
***
Bu gece son gecemiz
Acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti
Olamadık farkında
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
Dolu dolu içerdik
Kadehlerle aşkı biz
Güneş bize doğardı
Ne mutluyduk ikimiz
***
Dolu dolu içerdik
Kadehlerle aşkı biz
Güneş bize doğardı
Ne mutluyduk ikimiz
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
***
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hatıralar gömülsün
-
Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bahar akşamı rastladım size
***
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz
Neden başınızı öne eğdiniz
***
İçimde uyanan eski bir arzu
İçimde uyanan eski bir arzu
***
Dedi ki yıllardır aradığım bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu, ah
Daha önceleri neredeydiniz
Daha önceleri neredeydiniz
-
Bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap
Zavallı kalbim ne kadar harap
Nasibim olsun bir yudum şarap
Sun da içelim yarin elinden
***
Al şu kadehi yaşla doldurma
Düşünme yeter gönlümü gama
Gurubun rengi vurmadan cama
Ver de sesini tatlı dilinden
***
Bahtım sarılmış simsiyah tüle
Nemli gözlerle yalvardım güle
Uzak kalırsan bana acele
Selamlar gönder seher yeliyle
-
Henüz ellerimde ısınmadan ellerin
Nereye böyle?
Karanlığın ardından doğan güneş gibiydi gelişin
İki çift söz etmedik, silmedik hasretleri
Yalan mı? Söyle
***
Bu kadar mı mecbursun gitmeye?
Bu kadar mı acele?
Bu kadar mı mecbursun gitmeye?
Bu kadar mı acele?
***
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece (hoba)
***
Henüz kollarında yaşamadan sevgiyi
Nereye böyle?
Biter mi hiç hasretin? Deli eder beni bu gidişin
Seni ne çok özledim, bekledim yollarını
Hasretle böyle
***
Bu kadar mı mecbursun gitmeye?
Bu kadar mı acele?
Bu kadar mı mecbursun gitmeye?
Bu kadar mı acele?
***
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
***
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece
Kal bu gece (kal, kal, kal), kal bu gece (kal, kal, kal)
Yaşanacak çok şey var bu gece