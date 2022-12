Come back and set me free now from infinity – Geri dön ve beni sonsuzluktan kurtar Love is a mystery, distance is killing me – Aşk bir gizem, mesafe beni öldürüyor Come back, I need you now – Geri gel, şimdi sana ihtiyacım var. You are the love I found – Sen benim bulduğum aşksın. I feel above the ground – Kendimi yerin üstünde hissediyorum. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. *** Am I, am I dreaming – Ben hayal ediyorum What I feel tonight about you and I? – Bu gece ikimiz hakkında ne hissediyorum? Am I, am I dreaming? – Ben rüya mı görüyorum? I can feel your love when I hold you tight – Seni sımsıkı tuttuğumda sevgini hissedebiliyorum. *** I just wanna love you and you’re the one, I need you – Sadece seni sevmek istiyorum ve sen teksin, sana ihtiyacım var And I just wanna give all my love I have – Ve sadece sahip olduğum tüm sevgimi vermek istiyorum With my lips, I’m feeling – Dudaklarımla, hissediyorum And when I say I mean it – Ve söylediğimde ciddiyim *** ‘Cause you’re the only one that I feel tonight – Çünkü bu gece hissettiğim tek kişi sensin. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. (Don’t wanna be) – (Olmak istemiyorum) *** Come back and set me free now from infinity – Geri dön ve beni sonsuzluktan kurtar Love is a mystery, distance is killing me – Aşk bir gizem, mesafe beni öldürüyor Come back, I need you now – Geri gel, şimdi sana ihtiyacım var. You are the love I found – Sen benim bulduğum aşksın. I feel above the ground – Kendimi yerin üstünde hissediyorum. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. *** (Don’t wanna be) – (Olmak istemiyorum) Go! – Git! (Don’t wanna be) – (Olmak istemiyorum) *** Come back and set me free now from infinity – Geri dön ve beni sonsuzluktan kurtar Love is a mystery, distance is killing me – Aşk bir gizem, mesafe beni öldürüyor Come back, I need you now – Geri gel, şimdi sana ihtiyacım var. You are the love I found – Sen benim bulduğum aşksın. I feel above the ground – Kendimi yerin üstünde hissediyorum. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin. *** (Don’t wanna be) – (Olmak istemiyorum) (Don’t wanna be) – (Olmak istemiyorum) *** Come back and set me free now from infinity – Geri dön ve beni sonsuzluktan kurtar Love is a mystery, distance is killing me – Aşk bir gizem, mesafe beni öldürüyor Come back, I need you now – Geri gel, şimdi sana ihtiyacım var. You are the love I found – Sen benim bulduğum aşksın. I feel above the ground – Kendimi yerin üstünde hissediyorum. You’ll take me round and round – Beni alıp götüreceksin.