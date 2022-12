No no, I don’t make a difference Say what you want about me, I see I see I don’t need no permission I run in the night from Belize to Italy Hayır hayır fark yaratmıyorum Hakkımda istediğini söyle, görüyorum İzne ihtiyacım yok Gecenin içinde, Belize’den İtalya’ya koşuyorum *** I got a Coca-Cola bottle, don’t wanna no chase ya Drinks on me, you know how that works Everybody wanna see what I’m ’bout to do first Watch me and do not disturb Coca-Cola şişem elimde, senin peşine düşmek istemiyorum İçki ısmarlıyorlar bana, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin İlk olarak ne yapacağımı görmek istiyor herkes İzle beni ve rahatsız etme *** Ooh, I get by myself in this life How good I feel Ooh, I do me so well You know I don’t need no help Ooh, kendi başıma hayattayım Nasıl da iyi hissediyorum Ooh, gayet iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** When I get by myself in this life How good I feel Yeah, I do me so well You know I don’t need no help Kendi başıma hayatta olduğumda Nasıl da iyi hissediyorum Evet, çok iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** No, I don’t need no help Hayır, yardıma ihtiyacım yok Why you all on my body Say que quieres de mi, de mi, de mi Baby I’mma be honest Estoy pensando en ti, en ti, en ti Neden üzerindesin Söyle ne istiyorsun benden? Bebeğim dürüst olacağım Seni düşünüyorum *** I got a Coca-Cola bottle, don’t wanna no chase ya Drinks on me, you know how that works Everybody wanna see what I’m ’bout to do first Watch me and do not disturb Coca-Cola şişem elimde, senin peşine düşmek istemiyorum İçki ısmarlıyorlar bana, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin İlk olarak ne yapacağımı görmek istiyor herkes İzle beni ve rahatsız etme *** Ooh, I get by myself in this life How good I feel Ooh, I do me so well You know I don’t need no help Ooh, kendi başıma hayattayım Nasıl da iyi hissediyorum Ooh, gayet iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** When I get by myself in this life How good I feel Yeah, I do me so well You know I don’t need no help Kendi başıma hayatta olduğumda Nasıl da iyi hissediyorum Evet, çok iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** No, I don’t need no help Hayır, yardıma ihtiyacım yok Eyes on my body, you want it, you want it But this is the night that I’m gonna be on my own Hands off my body, my body, don’t hurry up ‘Cause this is the night that I’m gonna be on my own I know I don’t make a difference Gözlerin vücudumun üzerinde, istiyorsun, istiyorsun Ama bu gece tamamen kendi başıma olacağım gece Çek ellerini üzerimden, acele etme Çünkü bu gece kendi başıma olacağım gece Biliyorum fark yaratmıyorum *** Ooh, I get by myself in this life How good I feel Ooh, I do me so well You know I don’t need no help Ooh, kendi başıma hayattayım Nasıl da iyi hissediyorum Ooh, gayet iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** When I get by myself in this life How good I feel Yeah, I do me so well You know I don’t need no help Kendi başıma hayatta olduğumda Nasıl da iyi hissediyorum Evet, çok iyi yapıyorum Biliyorsun yardıma ihtiyacım yok *** No, I don’t need no help Hayır, yardıma ihtiyacım yok No, I don’t need no help Hayır, yardıma ihtiyacım yok