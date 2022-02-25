Never Şarkı Sözleri
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I saw you saturday night.
You were in club I was right.
You told me your so sorry.
I think I heard that story.
You lied to me every time.
Don’t worry I will be fine.
I think I’m going crazy.
Stop calling me your baby.
No way baby no way baby.
I think I told you once.
I leave you if you do that to me.
***
How you gonna feel if I told you that.
When you really really want me.
I will never come back.
Nobody, nobody is coming back.
***
I saw you saturday night.
You were in club I was right.
You lied to me every time.
Don’t worry I will be fine.
No way baby no way baby.
I think I told you once.
I leave you if you do that to me.
***
How you gonna feel if I told you that.
When you really really want me.
I will never come back.
Nobody, nobody is coming back.
***
Waiting for to long.
But I will be so strong.
And you wïll be so lonely, lonely.
***
Waiting for to long.
But I will be so strong.
And you wïll be so lonely, lonely.
***
Cumartesi gecesi seni gördüm
Sen kulüpteydin ben haklıydım
Bana üzgün olduğunu söyledin
Galiba ben bu hikayeyi duymuştum
Her zaman bana yalan söyledin
Merak etme iyi olacağım
Galiba deliriyorum
Beni aramayı bırak artık bebeğim
Hiçbir şekilde bebeğim hiçbir şekilde bebeğim
Galiba sana daha önce söyledim
Eğer onu bana yaparsan seni terk ederim diye
***
Eğer onu sana söyleseydim nasıl hissedecektin
Beni gerçekten, gerçekten isterken
Bir daha asla geri gelmeyeceğim
Hiç kimse, hiç kimse geri gelmeyecek
***
Cumartesi gecesi seni gördüm
Sen kulüpteydin ben haklıydım
Her zaman bana yalan söyledin
Merak etme iyi olacağım
Hiçbir şekilde bebeğim hiçbir şekilde bebeğim
Galiba sana daha önce söyledim
Eğer onu bana yaparsan seni terk ederim diye
***
Eğer onu sana söyleseydim nasıl hissedecektin
Beni gerçekten, gerçekten isterken
Bir daha asla geri gelmeyeceğim
Hiç kimse, hiç kimse geri gelmeyecek
***
Uzun süredir bekliyorum
Fakat oldukça güçlü olacağım
Ve sen de oldukça yalnız, yalnız olacaksın
***
Uzun süredir bekliyorum
Fakat oldukça güçlü olacağım
Ve sen de oldukça yalnız, yalnız olacaksın