I saw you saturday night. You were in club I was right. You told me your so sorry. I think I heard that story. You lied to me every time. Don’t worry I will be fine. I think I’m going crazy. Stop calling me your baby. No way baby no way baby. I think I told you once. I leave you if you do that to me. *** How you gonna feel if I told you that. When you really really want me. I will never come back. Nobody, nobody is coming back. *** I saw you saturday night. You were in club I was right. You lied to me every time. Don’t worry I will be fine. No way baby no way baby. I think I told you once. I leave you if you do that to me. *** How you gonna feel if I told you that. When you really really want me. I will never come back. Nobody, nobody is coming back. *** Waiting for to long. But I will be so strong. And you wïll be so lonely, lonely. *** Waiting for to long. But I will be so strong. And you wïll be so lonely, lonely. *** Cumartesi gecesi seni gördüm Sen kulüpteydin ben haklıydım Bana üzgün olduğunu söyledin Galiba ben bu hikayeyi duymuştum Her zaman bana yalan söyledin Merak etme iyi olacağım Galiba deliriyorum Beni aramayı bırak artık bebeğim Hiçbir şekilde bebeğim hiçbir şekilde bebeğim Galiba sana daha önce söyledim Eğer onu bana yaparsan seni terk ederim diye *** Eğer onu sana söyleseydim nasıl hissedecektin Beni gerçekten, gerçekten isterken Bir daha asla geri gelmeyeceğim Hiç kimse, hiç kimse geri gelmeyecek *** Cumartesi gecesi seni gördüm Sen kulüpteydin ben haklıydım Her zaman bana yalan söyledin Merak etme iyi olacağım Hiçbir şekilde bebeğim hiçbir şekilde bebeğim Galiba sana daha önce söyledim Eğer onu bana yaparsan seni terk ederim diye *** Eğer onu sana söyleseydim nasıl hissedecektin Beni gerçekten, gerçekten isterken Bir daha asla geri gelmeyeceğim Hiç kimse, hiç kimse geri gelmeyecek *** Uzun süredir bekliyorum Fakat oldukça güçlü olacağım Ve sen de oldukça yalnız, yalnız olacaksın *** Uzun süredir bekliyorum Fakat oldukça güçlü olacağım Ve sen de oldukça yalnız, yalnız olacaksın