Dayanmıyor Yüreğim Şarkı Sözleri
Inna Dayanmıyor Yüreğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Inna Dayanmıyor Yüreğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dayanmıyor Yüreğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Come on senorita
Haydi Bayan!
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I wanna feel your rhythm
Ritmini hissetmek istiyorum
I wanna see you dancing,
Seni dans ederken görmek istiyorum
So come into my room
Bunun için odama gel
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Give me satisfaction and positive reaction
Beni tatmin et ve bana olumlu tepki ver
I’m feeling the attraction,
Cazibeni hissediyorum
So come into my room
Bunun için odama gel
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Singing la la la la
sarki söylüyorum la la la
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Singing oooo
Sarki söylüyorum ooo
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Music makes me lose control
Müzik bana kontrolümü kaybettiriyor
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Come on senorita,
Haydi Bayan,
I wanna feel your rhythm
Ritmini hissetmek istiyorum
I wanna see you dancing,
Seni dans ederken görmek istiyorum
So come into my room
Bunun için odama gel
***
Give me satisfaction and positive reaction
Beni tatmin et ve olumlu tepki ver
I’m feeling the attraction,
Cazibeni hissediyorum
so come into my room
Bunun için odama gel
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Singing la la la la
Sarki söylüyorum la la la..
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Singing oooo
Sarki söylüyorum ooo…
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Music makes me lose control
Müzik bana kontrolümü kaybettiriyor
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