Come on senorita Haydi Bayan! *** I wanna feel your rhythm Ritmini hissetmek istiyorum I wanna see you dancing, Seni dans ederken görmek istiyorum So come into my room Bunun için odama gel *** Give me satisfaction and positive reaction Beni tatmin et ve bana olumlu tepki ver I’m feeling the attraction, Cazibeni hissediyorum So come into my room Bunun için odama gel *** Singing la la la la sarki söylüyorum la la la *** Singing oooo Sarki söylüyorum ooo *** Music makes me lose control Müzik bana kontrolümü kaybettiriyor *** Come on senorita, Haydi Bayan, I wanna feel your rhythm Ritmini hissetmek istiyorum I wanna see you dancing, Seni dans ederken görmek istiyorum So come into my room Bunun için odama gel *** Give me satisfaction and positive reaction Beni tatmin et ve olumlu tepki ver I’m feeling the attraction, Cazibeni hissediyorum so come into my room Bunun için odama gel *** Singing la la la la Sarki söylüyorum la la la.. *** Singing oooo Sarki söylüyorum ooo… *** Music makes me lose control Müzik bana kontrolümü kaybettiriyor