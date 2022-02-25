Come on ladies get ready
Hadi bayanlar hazır olun
The music is playing
Müzik çalıyor
One more time let’s go crazy.
Hadi bir kere daha çıldıralım
Tonight, tonight, tonight
Bu gece, bu gece, bu gece
I’mma gonna take you so high
Seni havalara uçuracağım
***
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Dream wide awake, boy, make it true
Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Come on, come on, come on
Hadi, hadi, hadi
Come on, come on
Hadi, hadi
***
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor
***
Play and win on my baby
Bebeğime oyna ve kazan
Me and you let's get...
Ben ve sen hadi...
Take it chance if you're ready
Hazırsan şansını dene
***
Tonight, tonight, tonight
Bu gece, bu gece, bu gece
I'm gonna take you so high
Seni havalara uçuracağım
***
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Dream wide awake, boy, make it true
Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Come on, come on, come on
Hadi, hadi, hadi
Come on, come on
Hadi, hadi
***
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor
***
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Dream wide awake, boy, make it true
Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa
Can you hear my heart beating for you?
Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun?
Come on, come on, come on
Hadi, hadi, hadi
Come on, come on
Hadi, hadi
***
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor
يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك
Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi?
يا الغالي انت وكل يريد يكون معك
Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor