Come on ladies get ready Hadi bayanlar hazır olun The music is playing Müzik çalıyor One more time let’s go crazy. Hadi bir kere daha çıldıralım Tonight, tonight, tonight Bu gece, bu gece, bu gece I’mma gonna take you so high Seni havalara uçuracağım *** Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Dream wide awake, boy, make it true Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Come on, come on, come on Hadi, hadi, hadi Come on, come on Hadi, hadi *** يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor *** Play and win on my baby Bebeğime oyna ve kazan Me and you let's get... Ben ve sen hadi... Take it chance if you're ready Hazırsan şansını dene *** Tonight, tonight, tonight Bu gece, bu gece, bu gece I'm gonna take you so high Seni havalara uçuracağım *** Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Dream wide awake, boy, make it true Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Come on, come on, come on Hadi, hadi, hadi Come on, come on Hadi, hadi *** يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor *** Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Dream wide awake, boy, make it true Rüyadan uyan, oğlum, gerçeği yaşa Can you hear my heart beating for you? Kalbimin senin için çarptığını duyabiliyor musun? Come on, come on, come on Hadi, hadi, hadi Come on, come on Hadi, hadi *** يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor يلا حبي يلا مش حلا تشركني فهواك Hadi, hadi, gel, gel, aşkını benimle paylaşman güzel bir şey değil mi? يا الغالي انت وكل يريد يكون معك Oh canım, herkes seninle birlikte olmak istiyor