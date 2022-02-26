Nerde Olsan Gelirim Şarkı Sözleri
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İntizar
Nerde Olsan Gelirim
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Sana kendimden çok güveniyorum
Beni aldatmazsın, bunu iyi biliyorum
Sensiz yönümü bulamıyorum
Yerim cennet olsa daralıyorum
***
Gözü, gönlü tok sevgilim
Bir sebebim yok sevgilim
Seni niye bırakayım ben?
Böyle derdim yok sevgilim
***
Ner'de olsan gelirim
Ömrüm senindir
Ben yolunda ölürüm
Kalbim sevinir
***
Ner'de olsan gelirim
Ömrüm senindir
Ben yolunda ölsem de
Şu kalbim sevinir
***
Beni biraz seviyorsan
Kendine iyi bak
Akşamları erken yat
Sabahları erken kalk
***
Kapat perdeleri
Güzelliğin görünür
Seni gören herkes
Aşktan sürünür
***
Gözü, gönlü tok sevgilim
Bir sebebim yok sevgilim
Seni niye bırakayım ben?
Böyle derdim yok sevgilim
***
Ner'de olsan gelirim
Ömrüm senindir
Ben yolunda ölürüm
Kalbim sevinir
***
Ner'de olsan gelirim
Ömrüm senindir
Ben yolunda ölsem de
Şu kalbim sevinir