Sana kendimden çok güveniyorum Beni aldatmazsın, bunu iyi biliyorum Sensiz yönümü bulamıyorum Yerim cennet olsa daralıyorum *** Gözü, gönlü tok sevgilim Bir sebebim yok sevgilim Seni niye bırakayım ben? Böyle derdim yok sevgilim *** Ner'de olsan gelirim Ömrüm senindir Ben yolunda ölürüm Kalbim sevinir *** Ner'de olsan gelirim Ömrüm senindir Ben yolunda ölsem de Şu kalbim sevinir *** Beni biraz seviyorsan Kendine iyi bak Akşamları erken yat Sabahları erken kalk *** Kapat perdeleri Güzelliğin görünür Seni gören herkes Aşktan sürünür *** Gözü, gönlü tok sevgilim Bir sebebim yok sevgilim Seni niye bırakayım ben? Böyle derdim yok sevgilim *** Ner'de olsan gelirim Ömrüm senindir Ben yolunda ölürüm Kalbim sevinir *** Ner'de olsan gelirim Ömrüm senindir Ben yolunda ölsem de Şu kalbim sevinir