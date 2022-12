Atar mı bu kalp Sen olmasan Feryat eder mi Sen duymasan Ne olur sevgilim Kaçma benden Yasar mi bu can Sen olmasan *** Atar mı bu kalp Sen olmasan Feryat eder mi Sen duymasan Ne olur sevgilim Kaçma benden Yasar mi bu can Sen olmasan *** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Son kez dinle beni *** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Artık tut elimi *** Güler mi yüzüm Sen olmasan Biter mi hüzün Sen kalmasan Ne olur sevgilim kaçma benden Yasar mi bu can Sen olmasan *** Güler mi yüzüm Sen olmasan Biter mi hüzün Sen kalmasan Ne olur sevgilim kaçma benden Yasar mi bu can Sen olmasan ** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Son kez dinle beni *** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Artık tut elimi *** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Son kez dinle beni *** Hangi can benim çektiğim acıyı çekti Hangi kalp seni benimki kadar sevdi Hangi yürek uğuruna ölmek istedi Ne olur sevgilim Artık tut elimi