Bu Gece Beni Düşün Şarkı Sözleri
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İntizar
Bu Gece Beni Düşün
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Bu gece beni düşün
Yattığın odalarda
Bu gece ben olayım
Gördüğün rüyalarda
***
"Çok özledim, gel." diyorsun
Ben de çok istiyorum
Yarın akşam or'dayım
Üzülme ne olursun
***
"Çok özledim, gel." diyorsun
Ben de çok istiyorum
Yarın akşam sendeyim
Üzülme ne olursun
***
Kara yazı yazmayalım
Aramızı bozmayalım
Aşk bu kadar düşmüşken
Biz sırtından vurmayalım
***
Elim, yüzüm, gözlerim
Kalbimin bekçileri
Giremez senden başka
Bu kapıdan içeri
***
Elim, yüzüm, gözlerim
Kalbimin bekçileri
Giremez senden başka
Bu kapıdan içeri
Bu kapıdan içeri
***
Çok sevdiğim, çok özelsin
Nazına ölmez miyim?
Her sözün emir bana
Gel dedin, gelmez miyim?
***
Çok sevdiğim, çok özelsin
Nazına ölmez miyim?
Her sözün emir bana
Gel desen gelmez miyim?
***
Kara yazı yazmayalım
Aramızı bozmayalım
Aşk bu kadar düşmüşken
Biz sırtından vurmayalım
***
Elim, yüzüm, gözlerim
Kalbimin bekçileri
Giremez senden başka
Bu kapıdan içeri
***
Elim, yüzüm, gözlerim
Kalbimin bekçileri
Giremez senden başka
Bu kapıdan içeri
Bu kapıdan içeri