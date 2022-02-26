Bu gece beni düşün Yattığın odalarda Bu gece ben olayım Gördüğün rüyalarda *** "Çok özledim, gel." diyorsun Ben de çok istiyorum Yarın akşam or'dayım Üzülme ne olursun *** "Çok özledim, gel." diyorsun Ben de çok istiyorum Yarın akşam sendeyim Üzülme ne olursun *** Kara yazı yazmayalım Aramızı bozmayalım Aşk bu kadar düşmüşken Biz sırtından vurmayalım *** Elim, yüzüm, gözlerim Kalbimin bekçileri Giremez senden başka Bu kapıdan içeri *** Elim, yüzüm, gözlerim Kalbimin bekçileri Giremez senden başka Bu kapıdan içeri Bu kapıdan içeri *** Çok sevdiğim, çok özelsin Nazına ölmez miyim? Her sözün emir bana Gel dedin, gelmez miyim? *** Çok sevdiğim, çok özelsin Nazına ölmez miyim? Her sözün emir bana Gel desen gelmez miyim? *** Kara yazı yazmayalım Aramızı bozmayalım Aşk bu kadar düşmüşken Biz sırtından vurmayalım *** Elim, yüzüm, gözlerim Kalbimin bekçileri Giremez senden başka Bu kapıdan içeri *** Elim, yüzüm, gözlerim Kalbimin bekçileri Giremez senden başka Bu kapıdan içeri Bu kapıdan içeri