Ayağına taş değse Benim canım yanıyor Biri kötü bir şey dese Ciğerim parçalanıyor *** Gülün dikeninden zarar geldi de Senden gelmedi bana Zaman zaman kalbini ben kırsam da Hiç küsmezsin bana *** Dilerim Tanrım sana kötü gün yaşatmasın En çıkmaz anda bile Gözünden yaş akmasın *** Dilerim Tanrım sana kötü gün yaşatmasın En çıkmaz anda bile Gözünden yaş akmasın *** Gidelim buralardan Gurbetlerden aralarda Ben sana kıyamam ki Kalbin camdan sırçadan *** Gülün dikeninden zarar geldi de Senden gelmedi bana Zaman zaman kalbini ben kırsam da Hiç küsmezsin bana *** Dilerim Tanrım sana kötü gün yaşatmasın En çıkmaz anda bile Gözünden yaş akmasın *** Dilerim Tanrım sana kötü gün yaşatmasın En çıkmaz anda bile Gözünden yaş akmasın *** Sevdikçe çoğaltırız birbirimizi Dünya döner sevdikçe Aşk ciddiye alınmalı Gönül usta olmalı Her şey geçer sevdikçe Her şey geçer sevdikçe

Kıyamadım uyandırmaya Giderken sen üzülme diye Yapamam gidemem bilirsin Bakarsam gözlerine *** Kaç defa denedik saymadım Kaç defa sözümü tutmadım Zor gelir dayanmak biliyorum Bu defa gidiyorum *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Her defasında kapıdan döndüm Sen sevindin ben bin defa öldüm *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim *** Sen mutlu olasın diye Ben acılar mı çekeyim Sakın uyanma ne olur Bu defa vazgeçmeyeceğim

Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Yalvarıp suçlu gibi Seni inandırmaya niyetim yok Sakın ağlamamı bekleme *** Sen kendine aşk mı Köle mi arıyorsun? Beni sayma, yeni düşler kur kendine *** Yüzüme bak, çocuk değilim ben Ya çıkar at beni yüreğinden Ya da sarıl bana delilenme, sev *** Boşa geçen onca güne hayret Ya bitir burada ya devam et Ama yeter artık soru sorma, sus *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz *** Bana güvenmeyi, inanmayı öğren Bozsam niyetimi ruhun duymaz Seni sevmesem, heyecan istesem Haberin, haberin, haberin olmaz