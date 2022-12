Benim Bir Sevdiğim Var Gözünü gözüme dikip yer gibi bakma Çok rahatsız oluyorum Elini bana uzatıp sakın dokunma İnan tutamıyorum *** Alışmışsın her şeyi kolay elde etmeye Dünya güzeli olsan yetmez gönlüm çelmeye Alışmışsın her şeyi kolay elde etmeye Dünya güzeli olsan bana ne *** Benim bir sevdiğim var Çok uzak diyarlarda Onun için ölürüm Aklım fikrim onda *** Onun kaşı onun gözü Şu kalbimin tek sözü Gönlüm ona gönülden bağlı Yok kimsede gözü *** Bir alana bir bedava aşk satılır mı Başka yare bakılır mı Benden uzak dur sabrım taşıyor Ne söyledim sen anladın mı *** Her şeyin bedeli var mı aşk satılır mı Yar varken ele bakılır mı Benden uzak dur sabrım taşıyor Ne söyledim hiç utanmadın mı *** Alışmışsın her şeyi kolay elde etmeye Dünya güzeli olsan yetmez gönlüm çelmeye Alışmışsın her şeyi kolay elde etmeye Dünya güzeli olsan yetmez *** Benim bir sevdiğim var Çok uzak diyarlarda Onun için ölürüm Aklım fikrim onda *** Onun kaşı onun gözü Şu kalbimin tek sözü Gönlüm ona gönülden bağlı Yok kimsede gözü.

Allah Versin Herkesin bildiğini kimden saklıyorsun sen Adın çıkmış bir kere kimi haklıyorsun sen Her gün başka bir yerde her gün başka biriyle Gezdin tozdun reklam oldun tüm milletin dilinde *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin Son sözüm sana Allah versin *** Sen eski sen değilsin değiştin haline bak Bir öylesin bir böyle ne karasın ne de ak Olamam ben senin gibi yanar döner sevgili Sana kanmam hiç inanmam, çıkar aklından at beni *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin *** Alem biliyor adam değilsin Böyle geldin öyle gidersin Dilenme benden aşk dilenme Tek sözüm sana Allah versin Son sözüm sana Allah versin

Ağla Yeniden gideceğim demiştin Sevgilim giderken bana *** Yokluğun ölesiye yabancı Korkuyorum alışmaya *** Hasretin acıtmaz canımı Bir daha dokunsam sana *** Ağla ağla solan ömrüm yalnızlığına Bekliyorum kar gülleri yakmadan daha Kalbim seninle beraber

Dilekler Tuttum Dilekler tuttum adaklar adadım Yaz tanrım yaz onu bana yaz Kaderime yaz O benim büyük aşkım Alnıma yaz ömrüme yaz *** Duâlar ettim emekler verdim Yaz tanrım yaz onu bana yaz Kaderime yaz O benim onurlu aşkım Alnıma yaz ömrüme yaz *** Yanık geceler olur ya Yakar ya derinden Aşkın ateşi kül olmadan Tanrım onu bana yaz *** Hasretlik çektim eridim bittim Yaz tanrım yaz onu bana yaz Kaderime yaz O benim biricik aşkım Alnıma yaz ömrüme yaz *** Yanık geceler olur ya Yakar ya derinden Kâbus olmadan hayallerim Tanrım onu bana yaz *** Yanık geceler olur ya Yakar ya derinden Aşkın ateşi kül olmadan Tanrım onu bana yaz

Uzaklardasın Uzaklardasın Sensizlik cehennem gibi sarıyor Karanlık gibi çöküyor dünyama Kendini bana hiç sorma *** Hayal dudaklım Mağrur bakışlım gel gel Ömrümsün canımsın Bana gel uzaklardasın *** Uzaklardasın Sensizlik cehennem gibi yakıyor Bir yara gibi kanıyor bağrımda Kendini bana hiç sorma

İstanbul Yeditepe düz gelir Anam babam vız gelir İstanbul güzel ama sensiz bana boş gelir İstanbul büyük ama sensiz bana dar gelir *** Al beni yanına Tak beni koluna Sar beni sarmala Kat beni canına *** Çakmak çakmak gözlerin Ateş gibi sözlerin Dile dolarlar beni Seveyim diye seni

Yüreğimde Sen Varsın Ekmeğim çorbam gibisin sıcak İçtiğim sigaram gibisin efkârlı Kadehimdeki şarap gibisin Hey deli yar Başımın üstünde bulut gibisin Dumanlı, dumanlı *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Sıcak yaz gecelerimde Hayalimde sen varsın *** Ellerimde ellerin Gözlerimde gözlerin Sıcak yaz gecelerimde Hayalimde sen varsın *** Dağlar yerinden oynasa da Aka sular durulsa da Dünyam karanlık olsa da Güneşimde sen varsın Yüreğimde sen varsın *** Nefesimde nefesin var Dudaklarımda dudakların Sıcak yaz gecelerimde Hayalimde sen varsın *** Nefesimde nefesin var Dudaklarımda dudakların Sıcak yaz gecelerimde Hayalimde sen varsın *** Dağlar yerinden oynasa da Aka sular durulsa da Dünyam karanlık olsa da Güneşimde sen varsın Yüreğimde sen varsın

Işık Ne yapsam ne etsem yaranamadım Gece gündüz hep aradım Sabahlar oldu uyandım Yine sensiz yine sensiz kaldım yar *** Bir kurşunluk canım vardı Onu da sen attın yar Gözlerimde ışık vardı Işığı söndürdün yar *** Kayboldum gece kimler nerde Seninle başlayan hayallerimle Bir şarkı oldum okunamadım Yine sensiz yine sensiz kaldım yar

Sana Susuzum Dün gece yağmura takıldı gözüm Mutlu günlere değil ki sözüm Son bir kez sarıl ki gülsün yüzüm *** Sensiz odamda uykusuzum Issız çölümde sana susuzum Bir görsem yeter senin olmak Bin ömre yeter bilemem ki ne zaman gelir ecel *** Başkası tutmayacak ellerimi Başkası bakmayacak gözlerime Kimseler sevmeyecek benim kadar Kimseler öpmeyecek beni *** Sensiz odamda uykusuzum Issız çölümde sana susuzum Bir görsem yeter senin olmak Bin ömre yeter bilemem ki ne zaman gelir ecel *** Başkası tutmayacak ellerimi Başkası bakmayacak gözlerime Kimseler sevmeyecek senin kadar Kimseler öpmeyecek beni *** Başkası tutmayacak ellerimi Başkası bakmayacak gözlerime Kimseler sevmeyecek senin kadar Kimseler öpmeyecek beni *** Başkası tutmayacak ellerimi Başkası bakmayacak gözlerime Kimseler sevmeyecek senin kadar Kimseler öpmeyecek beni

Sensiz Olmaz Yalnızlığım aldı götürdü beni Gözlerime yaşlar doldu bu gece Ne yaralı aşklar kaldı baharda Yüreğimde senin sevdan bambaşka Ne yaralı aşklar kaldı baharda Yüreğimde senin sevdan bambaşka *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin *** Güzel günler bize uzakta değil Yağmur gözlüm birtanem neredesin Biliyorsun senden ayrı duramam Ölürüm de senden ayrı yapamam Biliyorsun senden ayrı duramam Ölürüm de senden ayrı kalamam *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin *** Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezim, her şeyimsin Sensiz olmaz canımsın Ver elini yarımsın Sen baharım tadımsın Vazgeçilmezimsin Vazgeçilmezimsin