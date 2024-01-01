-
Yine akşam karanlığı
Çöküyor bak pencereme
Yine akşam karanlığı
Çöküyor bak pencereme
Hüznüm karışıyor, canım
Karışıyor her geceme
Bir de senin hasretinle
Burkulurken bak yüreğim
İşte o zaman sığdıramam
Acılarımı her heceye
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
Bir yağmurlu bulutum ben
Sana ağlıyor yüreğim
Bir yağmurlu bulutum ben
Sana ağlıyor yüreğim
Dünya şaha kalksa, canım
Yine seni seveceğim
Bu karanlık yutmaz bizi
Bu ayrılık almaz seni
Gelincikler koparıp da
Sana öyle geleceğim
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
Ağlamak geceden yana
Özlemek geceden yana
Bulup bulup seni kaybetmek
Aramak geceden yana
-
Nesi yalan bu sevginin
Neresi söyle
Uğrunu imkansızı zorlamadık mı?
***
Beni çocuk yerine alma öyle
Sus, sus biraz sende dinle
***
Her yari koynuna alamazsın ki
Bir taş olur ezer, ezer sineni
Her yari koynuna alamazsın ki
Yılan olur soğutur soğutur seni
***
Yağmurlarda el ele dolaşmadık mı?
Çiçekleri sevip canım okşamadık mı?
***
Korktuğum başıma geldi mi yoksa
Yeminler edip bağlı kalamadık mı?
***
Her yari koynuna alamazsın ki
Bir taş olur ezer, ezer sineni
Her yari koynuna alamazsın ki
Yılan olur soğutur soğutur seni
-
Bu benim ilk aşkımdı
İlk âşık oluşum
Başımı yatırıp uzaklara
İlk yalnız kalışım
***
Yollarına çiçek serdim
Gelir de sever diye
Kim canını vermez, gülüm?
Böyle, böyle içten sevgiye
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Ne demek ayrılalım?
Ne demek inanmıyorum?
Benim sevgim dağlardan da yüce
Denizlerden engin
***
Tek sen mi acı çektin bu ayrılıktan?
Tek sen mi hasret çektin?
"Sabret" diyorum, kendi kendime
Sen de sabret, sabret, bir tanem
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
-
Yanasım gelir boğazımdan gözlerine
Duman duman bulut bulut eriyesim seni görünce
Hiçbiri aç, hiçbiri uykusuz ve onursuz kalamaz
Baktığın, gördüğün kimse sana benim kadar yanamaz
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
***
Bazen öfkeli anında kandırırsın
Usul usul, sessiz sessiz yok olur uzaklaşırsın
Hiçbiri aç, hiçbiri uykusuz ve onursuz kalamaz
Baktığın, gördüğün şu insanların sevdi mi delice
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
***
Gözüm, bebeğim, tut kollarımdan
Bırakma beni
Canım, bir tanem, inan ki her şeyden
Çok sevdim seni
Bırakma beni
-
Ne oldu düşlerimize?
Ne oldu gülüşlerimize?
Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa?
Şeytanla dans et hadi gönlünce
Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa?
Şeytanla dans et hadi gönlünce
Bak günahların ardında kaldı sevabım
Sen ne rahat insansın böyle
Çok acı çekmedik mi bu sevda için?
Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle
Bak günahların ardında kaldı sevabım
Sen ne rahat bir insansın böyle
Bak günahların ardında kaldı sevabım
Sen ne rahat bir insansın böyle
Çok acı çekmedik mi bu sevda için?
Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle
Bak günahların ardında kaldı sevabım
Sen ne rahat bir insansın böyle
Bak günahların ardında kaldı sevabım
Sen ne rahat bir insansın böyle
Çok acı çekmedik mi bu sevda için?
Kavuşunca deli yangın söndü mü? Söyle
Ne oldu düşlerimize?
Ne oldu gülüşlerimize?
Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa?
Şeytanla dans et hadi gönlünce
Kurtlar mı, kuşlar mı kopardı yoksa?
Şeytanla dans et hadi gönlünce
Bak bu son çağırımdır, iyi dinle
Bırak bu rezilliği, dön evine, of
Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem
Kapılarım hâlâ açık deliliğine
Bak bu son çağırımdır, iyi dinle
Bırak bu rezilliği, dön evine
Bak bu son çağırımdır, iyi dinle
Bırak bu rezilliği, dön evine
Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem
Kapılarım hâlâ açık deliliğine
Bak bu son çağırımdır, iyi dinle
Bırak bu rezilliği, dön evine
Bak bu son çağırımdır, iyi dinle, of
Bırak bu rezilliği, dön evine
Atla mı gelirsin, yaya mı bilmem
Kapılarım hâlâ açık deliliğine
-
Getirirdim tabiki
Bütün yıldızları sana
İstersen doldururdum
Ay ışığını avucuna
***
Gökyüzünde
Parlayan yıldız
Sen orda ay'a aşık
Ben burda yalnız
***
Ne yapsam ne düşünsem
Aklımda yine sen
Birtürlü seni söküp
Çıkaramadım içimden off...
***
Sen doya doya
Baktın o ay'a
Ben daha doymadım
Ne aşkına ne sana
***
Yıllara muhtaç yüreğim
Seni unutmak için
***
Azad olmuşsun kuşum
Dön artik gelinciğim
***
Gökyüzünde
Parlayan yıldız
Sen orda ay'a aşık
Ben burda yalnız
***
Ne yapsam ne düşünsem
Aklımda yine sen
Birtürlü seni söküp
Çıkaramadım içimden off...
-
Sen beni hiç tanımadın
Sen gerçekten anlamadın
Her terk edip gidişinde
Ben çağırmadan gelmedin
Ben çağırmadan gelmedin
Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de
Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde
Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de
Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde
Git, git, bir daha girme dünyama
Git, git, bir daha girme dünyama
Girme hayatıma
Git, git, bir daha girme dünyama
Git, git, bir daha girme dünyama
Girme hayatıma
Eğer hiç değişmediysen
Yaşatma o acıyı
Bir daha katlanamam
Açmayalım bu yarayı
Açmayalım bu sayfayı
Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de
Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde
Şimdi kim bilir, kim bilir ner'de
Şimdi kim bilir hangi sihrin niyetinde
Git, git, bir daha girme dünyama
Git, git, bir daha girme dünyama
Girme hayatıma
Git, git, bir daha girme dünyama
Git, git, bir daha girme dünyama
Girme hayatıma
-
Çok şey yitirmiş ellerim
Eski uğurlamalardan
Çok şey yitirmiş ellerim
Eski uğurlamalardan
Yine mi ağlıyorum?
Yine mi yanıyorum?
Mahrem gözlerine ben
Yine mi ağlıyorum, ah?
Yine mi yanıyorum?
Mahrem gözlerine ben
Yüreğimin kanını içip
Unutmak istiyorum seni hatta
Sen eski sen olmadın
Ve olamazsın asla
Kırdım kalemini senin, hayırsız
Yazamam seni kalbime
Ne taze bahardan kalan o gülüş
Ne pazara döndü bu düş
Kırdım kalemini senin, hayırsız
Yazamam seni kalbime
Ne taze bahardan kalan o gülüş
Ne pazara döndü bu düş
Ne çok bulut ve okyanuslar
Yuttu gözlerim ardından
Ne çok bulut ve okyanuslar
Yuttu gözlerim ardından
Yine mi ağlıyorum?
Yine mi yanıyorum?
Hasret gecelerine ben
Yine mi ağlıyorum, ah?
Yine mi yanıyorum?
Hasret gecelerine ben
Yüreğimin kanını içip
Unutmak istiyorum seni hatta
Sen eski sen olmadın
Ve olamazsın asla
Kırdım kalemini senin, hayırsız
Yazamam seni kalbime
Ne taze bahardan kalan o gülüş
Ne pazara döndü bu düş
Kırdım kalemini senin, hayırsız
Yazamam seni kalbime
Ne taze bahardan kalan o gülüş
Ne pazara döndü bu düş
-
Beyaz bir dağın eteklerinde
Buldum seni nazlı ceylanım
Teslim almışım bu ayrılığı
Böyle kaçarsan ah gider aklım
***
Yar seni ne çok sevmişim aman
Bana sevme diyorlar yanmışım aman
***
Bak ben razıyım herşeyine
Hem hasretine hem sevgine
Taş yastığına çöllerine
Kısa yoldan gel hadi gir gönlüme
***
Yar seni ne çok sevmişim aman
Bana sevme diyorlar yanmışım aman.
-
Sana olan hasretim bir an susmak bilmiyor
Yüreğim delik deşik sen olmazsan olmuyor
Sana olan hasretim bir an susmak bilmiyor
Yüreğim delik deşik sen olmazsan olmuyor
***
Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor
Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor
Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor
Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor
***
Böyle sessiz duruşun umursamaz oluşun
Yüreğimde bir kurşun her an ateş istiyor
Böyle sessiz duruşun umursamaz oluşun
Yüreğimde bir kurşun her an ateş istiyor
***
Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor
Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor
Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor
Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor
***
Olmuyor, gözyaşlarım bir türlü dinmek bilmiyor
Sevmiyor ki taş kalbim, taş kalbim insafa gelmiyor
-
Koynumda tapulu kaldı bu acı
Simdi nerden bulam buna ilacı
Gözlerine karşı zayıf mı olam
Saklamaya gelmez sevda sancısı
Saklamaya gelmez sevda sancısı
***
Uykum firari gecem firari ben firari bu saatte
Ölüm bir soluk bir nefes kadar yakın olmuş ensemde
Yürekli olsun gerçekten olsun sevdamızın türküsü
Hiç bozulmasın hiç çözülmesin gözlerinin büyüsü
***
Gel de öldürme bu derdi cefayı
Uzaklık yıkar mı böyle sevdayı
Karlı dağlar kursa taş barikatı
Fırtınayla yıkar gelirim sana
Fırtınayla yıkar gelirim sana
***
Uykum firari gecem firari ben firari bu saatte
Ölüm bir soluk bir nefes kadar yakın olmuş ensemde
Yürekli olsun gerçekten olsun sevdamızın türküsü
Hiç bozulmasın hiç çözülmesin gözlerinin büyüsü
***
Uykum firari gecem firari ben firari bu saatte
Ölüm bir soluk bir nefes kadar yakın olmuş ensemde...