Allah'ım Neden Şarkı Sözleri
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Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
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Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
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Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken onu da aldın benden
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
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Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
Gittin sen, hâlimi bir bilsen
Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen
***
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak
Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak
***
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
Allah'ım neden son bir kez görmeden
Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden?
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Neden ayrıldı, neden?
Neden ayrıldı, neden?