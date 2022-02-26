Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen *** Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak *** Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken onu da aldın benden Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? *** Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen Gittin sen, hâlimi bir bilsen Yalnızlık zor, ne olurdu geri dönsen *** Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak Kolay değil ayrılmak, canı candan koparmak Aşkına inanmışken sevmediğini anlamak *** Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? Allah'ım neden son bir kez görmeden Böylesi sevmişken neden ayrıldı, neden? *** Neden ayrıldı, neden? Neden ayrıldı, neden?