Anladım ki Anladım ki ne İstanbul ne İzmir Zamansız boş bir seyir Gölgeler içinde gerçekler kaybolmuş Uğrar arada bir *** Anladım ki ne İstanbul ne İzmir Zamansız boş bir seyir Gölgeler içinde gerçekler kaybolmuş Uğrar arada bir *** Gözlerim ol senden bakayım dünyaya Sözlerim ol senle dokunayım hayata Ellerim ol tutsam da bıraksam da sen Nereye gidersen git arada gel istersen *** Sözlerimiz senle birbirine benzer Zaman neden bizi seçer Yoksa yürek aynı da ayrı mı gezer Uğra arada bir *** Gözlerim ol senden bakayım dünyaya Sözlerim ol senle dokunayım hayata Ellerim ol tutsam da bıraksam da sen Nereye gidersen git arada gel istersen *** Gözlerim ol senden bakayım dünyaya Sözlerim ol senle dokunayım hayata Ellerim ol tutsam da bıraksam da sen Nereye gidersen git arada gel istersen

Fenalardayım Böyle olsun istemezdim Çok pişmanım çok Seni nasıl özledim Ama yüzüm yok *** Al götür her şeyimi Al senin olsun Anla artık anla beni Yüreğin duysun *** Al götür her şeyimi Al senin olsun Anla artık anla beni Yüreğin duysun *** Bir anlıktı bir hataydı Kalbini kırdım Aşkıma ilk ihanetim Fenalardayım *** Bir anlıktı bir hataydı Kendimi yaktım Aşkıma ilk ihanetim Fenalardayım

Gurur Meselesi Yol bu ya hikaye bu Döner dolaşırım yine sana gelirim Aşk bu öyle gördüm öyle bilirim Aşk bu ya hesabı bu Ben böyle büyüdüm *** Kolay değil inan Gurur meselesi An meselesi Sana dönebilirim *** Zor değil inan Gurur meselesi An meselesi Senin olurum

Köle Gibi Hayattan bezmiş bir köle gibi yaşıyorum, niye? Güneşim batık, doğmuyor, ağlıyorum gündüz gece İçimdeki şu yangını söndürmez kimse İlaç olmaz hiçbir çare dermansız derde İçimdeki şu yangını söndürmez kimse İlaç olmaz hiçbir çare dermansız derde *** Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar? Niye susup söylemiyorsun? *** Meyler çare bulamadı Dostlarım arayıp sormadı Ağladım sabaha kadar Gözyaşımı silen olmadı *** Derin bir yalnızlık bu Yaşadığım şimdilerde Bir başımayım koskoca evrende Biri olsun istiyorum Hem dost hem sevgili hem de deva dertlerime Sendin doğacak günüme güneş yerine Yalnızlığımı unutacak, yanında uçacaktım Belki uzaklardan duyarsın diye Sana bir şiir, bir şarkı, bir ağıt yazdım *** Niye bana gelmiyorsun? Hiç mi beni sevmiyorsun? Zor mu gelir bütün bunlar? Niye susup söylemiyorsun? *** Meyler çare bulamadı Dostlarım arayıp sormadı Ağladım sabaha kadar Gözyaşımı silen olmadı *** Meyler çare bulamadı Dostlarım arayıp sormadı Ağladım sabaha kadar Gözyaşımı silen olmadı

Kime Zarar Bir sabah uyandığında Bulamazsan beni yanında Yaptıklarına bak çektiklerime bak Geçmişe dönüp uzanınca Varım yoğum hepsi bir anda Aldıklarına bak çaldıklarına bak *** Kime zarar verdik bizden başka Kime zarar verdik Kimin ahını aldık da Bu yüzden mi ertelendik *** Kime zarar verdik bizden başka Kime zarar verdik Kimin ahını aldık da Bu yüzden mi ertelendik *** Bir sabah uyandığında Bulamazsan beni yanında Yaptıklarına bak çektiklerime bak Gölgede susuz kalınca Anam babam derdim aşkla Aldıklarına bak çektiklerime bak *** Kime zarar verdik bizden başka Kime zarar verdik Kimin ahını aldık da Bu yüzden mi ertelendik *** Kime zarar verdik bizden başka Kime zarar verdik Kimin ahını aldık da Bu yüzden mi ertelendik *** Kime zarar verdik bizden başka Kime zarar verdik Kimin ahını aldık da Bu yüzden mi ertelendik

Gizli Macera Üstesinden gelemiyorum Seni bazen çözemiyorum Zaman almış başını gidiyor Buna anlam veremiyorum (Sana anlam veremiyorum) *** Bir yerlerde kol kola el ele sarmaş dolaş Bir yerlerde aklım karışır yavaş yavaş *** Ben senin yaşadığın Gizli bir macerayım Belli olmaz ne zaman alışırım Yoksa yanlış yolda mıyım

Şak Ben hayatı baştan yazdım Acilen aşkı bulmam lazım Olursa senle ne ala Anlamadın mı derdimi hala *** Uyumaaa uyuma *** Şak diye keserim canımı sıkarsan Hiç çekemem hiç bıkarsam Noktayı koyarım orda kalırsın Hiç çekemem hiç bıkarsam *** Ben hayatı baştan yazdım Acilen aşkı bulmam lazım Olursa senle ne ala Anlamadın mı derdimi hala *** Uyumaaa uyuma *** Şak diye keserim canımı sıkarsan Hiç çekemem hiç bıkarsam Noktayı koyarım orda kalırsın Hiç çekemem hiç bıkarsam *** gel peşimden geleceksen sağdan solda oyalanma de hadi ne diyeceksen fazla durmam buralarda kimseyi fazla bekleyemem

Maşa Ne verilmez kararın var uzattıkça uzattın Ne zaman aşktan söz etsem bana masal anlattın *** A benim gel git akıllım senin neyine kapıldım Hiç bir beklentim kalmadı ben senden çok sıkıldım Çok sıkıldım *** Ben maşa değilim ki ateşe tutuyorsun Benimle oynadıkça kendini yakıyorsun

Kendime Yaşayacağım Aklımdaydın kaç zamandır Bir türlü kendime soramadım Kaybedilmiş yıllar var ya İşte o yılları yaşamadım *** Artık bir çok şeyin farkındayım Kaldığım yerden başlamalıyım Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım Bir daha geriye bakmayacağım Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın Biraz da kendime yaşayacağım *** Aklımdaydın kaç zamandır Bir türlü kendime soramadım Kaybedilmiş yıllar var ya İşte o yılları yaşamadım *** Artık bir çok şeyin farkındayım Kaldığım yerden başlamalıyım Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım Bir daha geriye bakmayacağım Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın Biraz da kendime yaşayacağım *** Gizlendiği yerden çıktı öbür yanım Bir daha geriye bakmayacağım Hiç kimse üstüne bi şey alınmasın Biraz da kendime yaşayacağım

Aşk İhanetleri Yoruldum ben, sana sabrım yok Duymuyorsan hiçbir lafım yok Gönlün hovarda, yeni diyarlarda Bir masumu çaldın başka suçun yok *** Günahları al boynuna Çal gülleri, sar koynuna Seni tutan yok *** Sen ister gül ister oyna İster al ister alma Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri *** Yoruldum ben, sana sabrım yok Duymuyorsan hiçbir lafım yok Gönlün hovarda, yeni diyarlarda Bir masumu çaldın başka suçun yok *** Günahları al boynuna Çal gülleri, sar koynuna Seni tutan yok *** Sen ister gül ister oyna İster al ister alma Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri *** Sen ister gül ister oyna İster al ister alma Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri *** Sen ister gül ister oyna İster al ister alma Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri Bunlar aşkın çaresiz nağmeleri Aşkların katili aşk ihanetleri *** Aşkların katili aşk ihanetleri Aşkların katili aşk ihanetleri Aşkların katili aşk ihanetleri

Aşka Geldim Her üstüne düşeni Yaptı yine gözlerin Eğer baştan çıktıysam Günahı senin *** Ben her zaman iflah olmaz Bir romantik olabilirim Bu bakışlar karşısında Nasıl sakin durabilirim *** Ben geldim aşka gel hadi hadi Seni çok canım çekti Uzaktan olmaz aman aman Suya sabuna dokunmadan

Annemin Suçu Bir oyunla başladı bütün hikayem Ne başı ne sonu belli değil Yaşamadım çocuksu günlerin Hesabını kime soracağım belli değil *** Dünkü çocuk değilim Artık yorgunum Biraz kırgınım *** Ne günahım var benim Ne zor yollardan geçtim Bu yalnızlık korkusu Belki annemin suçu *** Her gece düşümde seni aradım Ellerini öptüm doyamadım Yaşamadım çocuksu günlerin Hesabını kime soracağım belli değil

Dile Benden Geceler harap oldu Uykular ziyan Yokluğun yanımda her gün Günlerim yalan Gizli gizli ağladım Sakladım derdimi Duymadın feryadımı Zannettin yalan *** Alışırım sandım Oyalarım sandım kendimi Tutunamıyorum sarılamıyorum Elin ellerine *** Gel arada sırada görün gözüme Bana bahaneleri bulma yine Kolun olurum emre amade Dile benden ne dilersen

Ben Halinden Anlarım Gözlerinden anladım Sonbaharın geldiğini Belki de uzun zamandır kıştı Haberim yoktu *** Bu kadar zor muydu ağrılığı anlatmak Bu kadar üzülmene gerek yoktu *** Ben halinden anlarım Elinde ateşle gelme bana Beni bir o yana bir bu yana Kül gibi savurma Aşkımla oynama