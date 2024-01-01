Ne küsmeyi bilirsin Ne de barışmayı Sevgin kavganla bir gelir Ne susmayı bilirsin Ne de tartışmayı Ölüm ecelden önce gelir Bırak hep böyle kalsın Bu ateş uzak yansın Bir araya gelirsek Sen beni yıpratırsın "Gel" desen gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur Ne benle olabildin Ne bensiz kalabildin Aşk içinde aşkı öldürdün Ne vazgeçtin kendinden Ne kendin olabildin Her gün canımdan can tükettin Bırak hep böyle kalsın Bu ateş uzak yansın Bir araya gelirsek Sen beni yıpratırsın "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılardan utanmaz Yine sana âşık olur "Gel" deme, gücüm yetmez Yıllar seni yüzüme vurur Arsız gönlüm acılar...