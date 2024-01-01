Arsız Gönlüm Şarkı Sözleri
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Ne küsmeyi bilirsin
Ne de barışmayı
Sevgin kavganla bir gelir
Ne susmayı bilirsin
Ne de tartışmayı
Ölüm ecelden önce gelir
Bırak hep böyle kalsın
Bu ateş uzak yansın
Bir araya gelirsek
Sen beni yıpratırsın
"Gel" desen gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
Ne benle olabildin
Ne bensiz kalabildin
Aşk içinde aşkı öldürdün
Ne vazgeçtin kendinden
Ne kendin olabildin
Her gün canımdan can tükettin
Bırak hep böyle kalsın
Bu ateş uzak yansın
Bir araya gelirsek
Sen beni yıpratırsın
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılardan utanmaz
Yine sana âşık olur
"Gel" deme, gücüm yetmez
Yıllar seni yüzüme vurur
Arsız gönlüm acılar...