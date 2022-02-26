Asla Bitmiyor feat. Serkan Kaya Şarkı Sözleri
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İntizar
Asla Bitmiyor feat. Serkan Kaya
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Gece bir başka güzel
Gündüz bir başka güzel
Soğuyamıyorum ondan
Düştüm aşkının içine
Üzüyor çok sevsem de
Bazen kaçtım bu durumdan
***
Her hâlimi biliyor
Yine alttan alıyor
Kalbimi okuyor sanki
Bana aşkla sarılmadı
Özenmedi, korumadı
Tanımak yetmiyor inan ki
***
Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor
Yâr muamma dedim ama buna yetmiyor
Kırılsam da üzülsem de gözüm kesmiyor
Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor
Kırılsam da üzülsem de içim küsmüyor
Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor
***
Gece bir başka güzel
Gündüz bir başka güzel
Soğuyamıyorum ondan
Düştüm aşkının içine
Üzüyor çok sevsem de
Bazen kaçtım bu durumdan
***
Her hâlimi biliyor
Yine alttan alıyor
Kalbimi okuyor sanki
Bana aşkla sarılmadı
Özenmedi, korumadı
Tanımak yetmiyor inan ki
***
Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor
Yâr muamma dedim ama buna yetmiyor
Kırılsam da üzülsem de gözüm kesmiyor
Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor
Kırılsam da üzülsem de içim küsmüyor
Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor
Asla bitmiyor