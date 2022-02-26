Gece bir başka güzel Gündüz bir başka güzel Soğuyamıyorum ondan Düştüm aşkının içine Üzüyor çok sevsem de Bazen kaçtım bu durumdan *** Her hâlimi biliyor Yine alttan alıyor Kalbimi okuyor sanki Bana aşkla sarılmadı Özenmedi, korumadı Tanımak yetmiyor inan ki *** Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor Yâr muamma dedim ama buna yetmiyor Kırılsam da üzülsem de gözüm kesmiyor Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor Kırılsam da üzülsem de içim küsmüyor Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor *** Gece bir başka güzel Gündüz bir başka güzel Soğuyamıyorum ondan Düştüm aşkının içine Üzüyor çok sevsem de Bazen kaçtım bu durumdan *** Her hâlimi biliyor Yine alttan alıyor Kalbimi okuyor sanki Bana aşkla sarılmadı Özenmedi, korumadı Tanımak yetmiyor inan ki *** Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor Yâr muamma dedim ama buna yetmiyor Kırılsam da üzülsem de gözüm kesmiyor Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor Kırılsam da üzülsem de içim küsmüyor Sonsuz bir aşk benden sana asla bitmiyor Asla bitmiyor