Başımın Tacı Sensiz bu dünyanın tadı tuzu yok Ayrılırsın diye ödüm kopuyor Beni bırakıp da bir başkasına Bağlanırsın diye canım çıkıyor Bağlanırsın diye canım çıkıyor *** Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla *** Gel artık, sensiz duramıyorum İyi miyim, kötü mü anlamıyorum Başkaları gül dese dikenden acı Senin en ağır sözün başımın tacı Senin en ağır sözün başımın tacı *** Aşkın her hâli sen değil misin? Ben seni çok sevdim, güvenmelisin Cepte metelik yok desen bile Gönül aşk bekler, sen deli misin? Bu gönlüm aşk bekler, sen deli misin? *** Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla *** Gel artık, sensiz duramıyorum İyi miyim, kötü mü anlamıyorum Başkaları gül dese dikenden acı Senin en ağır sözün başımın tacı Senin en ağır sözün başımın tacı *** E ben de güzelim, biliyorsun Peşimde koşan var, görüyorsun Ellerini çabuk tut Gidiyorum, haberin olsun *** E ben de güzelim, biliyorsun Peşimde koşan var Ellerini çabuk tut Gidiyorum, haberin olsun *** E ben de güzelim, biliyorsun Peşimde koşan var, görüyorsun Ellerini çabuk tut Gidiyorum, haberin olsun *** E ben de güzelim biliyorsun Peşimde koşan var, görüyorsun Ellerini çabuk tut Gidiyorum, haberin olsun

Gel Öpem Seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni Gel öpem seni

Salını Salını İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mavilerin içinde Mavilerin içinde *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen