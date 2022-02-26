Yedialtı Şarkı Sözleri
İntizar Yedialtı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Yedialtı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yedialtı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sensiz bu dünyanın tadı tuzu yok
Ayrılırsın diye ödüm kopuyor
Beni bırakıp da bir başkasına
Bağlanırsın diye canım çıkıyor
Bağlanırsın diye canım çıkıyor
***
Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla
Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla
***
Gel artık, sensiz duramıyorum
İyi miyim, kötü mü anlamıyorum
Başkaları gül dese dikenden acı
Senin en ağır sözün başımın tacı
Senin en ağır sözün başımın tacı
***
Aşkın her hâli sen değil misin?
Ben seni çok sevdim, güvenmelisin
Cepte metelik yok desen bile
Gönül aşk bekler, sen deli misin?
Bu gönlüm aşk bekler, sen deli misin?
***
Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla
Bir lokma, bir hırka yeter senin aşkınla
***
Gel artık, sensiz duramıyorum
İyi miyim, kötü mü anlamıyorum
Başkaları gül dese dikenden acı
Senin en ağır sözün başımın tacı
Senin en ağır sözün başımın tacı
***
E ben de güzelim, biliyorsun
Peşimde koşan var, görüyorsun
Ellerini çabuk tut
Gidiyorum, haberin olsun
***
E ben de güzelim, biliyorsun
Peşimde koşan var
Ellerini çabuk tut
Gidiyorum, haberin olsun
***
E ben de güzelim, biliyorsun
Peşimde koşan var, görüyorsun
Ellerini çabuk tut
Gidiyorum, haberin olsun
***
E ben de güzelim biliyorsun
Peşimde koşan var, görüyorsun
Ellerini çabuk tut
Gidiyorum, haberin olsun
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Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
Gel öpem seni
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İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Bu mevsimde çok güzel olursun
Düşlerimin içinde
Ben kendi sokağımda kayboldum
Mavilerin içinde
Mavilerin içinde
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
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Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
***
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Sen benden geçtin amma
Ben senden geçemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
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