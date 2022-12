Bir günün bir gününü tutmuyor Her türlü hatanı dilim yutuyor Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de *** Bir günün bir gününü tutmuyor Her türlü hatanı dilim yutuyor Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** İnsan zamanla her şeyi unutuyor *** Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın Ağladım yakardım kulak asmadın Ne bende hal kaldı ne vefa sende Artık bana bana dönsen de boş dönmesen de *** Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın Ağladım yakardım kulak asmadın Ne bende hal kaldı ne vefa sende Şimdi bana dönsen de boş dönmesen de *** Ölsem de kahrımdan aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** İnsan zamanla her şeyi unutuyor