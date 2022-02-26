Bu Benim İlk Aşkım Şarkı Sözleri
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İntizar
Bu Benim İlk Aşkım
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Bu benim ilk aşkımdı
İlk âşık oluşum
Başımı yatırıp uzaklara
İlk yalnız kalışım
***
Yollarına çiçek serdim
Gelir de sever diye
Kim canını vermez, gülüm?
Böyle, böyle içten sevgiye
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Ne demek ayrılalım?
Ne demek inanmıyorum?
Benim sevgim dağlardan da yüce
Denizlerden engin
***
Tek sen mi acı çektin bu ayrılıktan?
Tek sen mi hasret çektin?
"Sabret" diyorum, kendi kendime
Sen de sabret, sabret, bir tanem
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr
***
Beni böyle sensiz
Beni böyle yârsız
Beni böyle yarınsız koyma, yâr