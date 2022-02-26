Bu benim ilk aşkımdı İlk âşık oluşum Başımı yatırıp uzaklara İlk yalnız kalışım *** Yollarına çiçek serdim Gelir de sever diye Kim canını vermez, gülüm? Böyle, böyle içten sevgiye *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Ne demek ayrılalım? Ne demek inanmıyorum? Benim sevgim dağlardan da yüce Denizlerden engin *** Tek sen mi acı çektin bu ayrılıktan? Tek sen mi hasret çektin? "Sabret" diyorum, kendi kendime Sen de sabret, sabret, bir tanem *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr *** Beni böyle sensiz Beni böyle yârsız Beni böyle yarınsız koyma, yâr