-
Sevdiğim, iki gözüm
Ellere yâr oldu bak, eyvah
Kara tren aramıza kara duman ekti de
Göz göre göre yazık, eyvah
Kara tren aramıza kara duman ekti de
Göz göre göre yazık, eyvah
Buraları sevmedim, gönlüm orada
Yanıyorum, tuz biber yarada
Deli gönül eremedi, eyvah, murada
Ölüyorum, tez yetiş yarama
Buraları sevmedim, gönlüm orada
Yanıyorum, tuz biber yarada
Deli gönül eremedi, eyvah, murada
Ölüyorum, tuz biber yarada
Gözlerimin karesi
Kırmızılar oldu bak, eyvah
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de
Göz göre göre yazık, eyvah
Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de
Göz göre göre yazık, eyvah
Buraları sevmedim, gönlüm orada
Yanıyorum, tuz biber yarada
Deli gönül eremedi, eyvah, murada
Ölüyorum, tuz biber yarada
Buraları sevmedim, gönlüm orada
Yanıyorum, tuz biber yarada
Deli gönül eremedi, eyvah, murada
Ölüyorum, tez yetiş yarama
Buraları sevmedim, gönlüm orada
Yanıyorum, tuz biber yarada
Deli gönül eremedi, eyvah, murada
Ölüyorum, tez yetiş yarama
-
Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbim senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
***
Ayrılma hiç kalbimizden
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi
***
Bir dalgalı, bir durgun
Kalbimiz senden yorgun
Bir çare bul ey, aşk
Nedir bu son, bu vurgun
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
***
Koru kendini neslimizden
Nefsimizden, kötülerden
Yola getir sevenleri
Ayrılma hiç kalbimizden
-
Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin
Yalansam dilime zehir ekleyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Aşka yalan kattıysam affetmeyin
Dar günlerde kaçtıysam yol vermeyin
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Dünya kapısını bana kitleyin
Basmayın bağrınıza, yerim yok ise
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Uğraşamam kimseyle, herkes kendine paşa
Uğraşamam inan ki, derdim yeter bu başa
Hiç sıkılmaz utanmaz kirli yüzler etrafta
Tanrı'm masum tut beni bu karanlık bataklıkta
***
Bıktım yalan aşklardan
Bıktım boş bakışlardan
Usul usul yanaşır
Kalp çalan hırsızlardan
***
Bıktım yalan aşklardan, of
Bıktım boş bakışlardan
Bulanık akan sudan
İki yüzlü dostlardan
***
Kalp çalan hırsızlardan
Kalp çalan hırsızlardan
-
Başı boş sevdalar tesadüfüm olmuş
Kendini arayan bende bulmuş
Başı boş sevdalar tesadüfüm olmuş
Kendini arayan bende bulmuş
***
Ya ben kendimi kimden sorayım
Ya ben kendimi nerden bulayım
***
Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam
Aldanırım of aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam
***
Kalbimin efendisi ben olamadım
Aklım düştü boyumdan tutamadım
Kalbimin efendisi ben olamadım
Aklım düştü boyumdan tutamadım
***
Ya ben aklımı nerde bulayım
Ya ben kalbimi kimden çalayım
***
Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam
Aldanırım of aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam
***
Oldum olası mahçup gözlerim, bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez
Sırtını aşka dayadı yüreğim, ayakları boşlukta mı bilmez
***
Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam
Aldanırım...
-
Mektupları deste deste
Yastık yaptım başıma
Belki bir gün girersin
Diye rüyalarıma
Anama haber yolla
Yaptığım cansız kuşlar
Hasretin hiç bitmez mi?
Sıralı karlı dağlar
Tel örgüler, duvarlar var
Gelemem oralara
Bir gün yolum düşer elbet
Kapıyı sen aç bana
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Haine boyun eğmedim
Yanında vurulurum
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Kötüye boyun eğmedim
Canımda vurulurum
Mektupları deste deste
Yastık yaptım başıma
Belki bir gün girersin
Diye rüyalarıma
Anama haber yolla
Yaptığım cansız kuşlar
Hasretin hiç bitmez mi?
Sıralı karlı dağlar
Tel örgüler, duvarlar var
Gelemem oralara
Bir gün yolum düşer elbet
Kapıyı sen aç bana
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Haine boyun eğmedim
Yanında vurulurum
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Kötüye boyun eğmedim
Teninde vurulurum
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Haine boyun eğmedim
Yanında vurulurum
Aşk emeğim, göz nurum
Kurşunlara dururum
Haine boyun eğmedim
Yanında vuru...
-
Dibine vurdum aşkın
İmkanı yok ayrılamam
Öyle sarhoş ettin ki
Su atsan ayılamam
Dibine vurdum aşkın
İmkanı yok ayrılamam
Öyle sarhoş oldum ki
Ne yapsan ayılamam
Dibine vurdum aşkın
İmkanı yok ayrılamam
Öyle sarhoş ettin ki
Su atsan ayılamam
Dibine vurdum aşkın
İmkanı yok ayrılamam
Öyle sarhoş oldum ki
Ne yapsan ayılamam
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm versem
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Böyle durup beni üzme
Canım çıktı aşkından
Gözyaşlarım kurudu
Ağlayamam ardından
Böyle durup beni üzme
Canım çıktı aşkından
Gözyaşlarım kurudu
Ağlayamam ardından
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm versem
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Gel gel
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm verdim
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Gel gel
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm versem
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Böyle durup beni üzme
Canım çıktı aşkından
Gözyaşlarım kurudu
Ağlayamam ardından
Böyle durup beni üzme
Canım çıktı aşkından
Gözyaşlarım kurudu
Ağlayamam ardından
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm versem
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Gel gel
Gel gel ordan burdan
Gel gel sağdan soldan
Ben sana ömrüm verdim
Cayar mısın ondan bundan
Gel gel dersime gel
Gel gel munzura gel
Dersim kavga değil
Yüreğe sevgi eker
Gel gel
-
Özgür bırak sözlerimi dilsiz yüreğim
Ne iyidir ne kötüdür ben de diyeyim
Özgür bırak sözlerimi dilsiz yüreğim
Ne iyidir ne kötüdür ben de diyeyim
***
Doğrular incitir diyorsun ama
İçime atarsam nasıl güleyim?
Doğrular incitir diyorsun ama
İçime atarsam nasıl güleyim?
***
Nerelerde ölmüşüm ben?
Nerelerde gömülmüşüm?
Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi
Bir tek seni sevmişim
***
Nerelerde ölmüşüm ben?
Nerelerde gömülmüşüm?
Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi
Yenmişim, yenilmişim
***
Bir değil bin defa canım alırsın
Aşkım yoluna çıkar, yakalanırsın
***
Sanma ki sensiz yüzüm güldü yâr
Ellerim kalbinde doğrulamazsın
Sanma ki sensiz yüzüm güldü yâr
Ellerim kalbinde doğrulamazsın
***
Nerelerde ölmüşüm ben?
Nerelerde gömülmüşüm?
Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi
Bir tek seni sevmişim
***
Nerelerde ölmüşüm ben?
Nerelerde gömülmüşüm?
Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi
Yenmişim, yenilmişim
***
Nerelerde ölmüşüm ben?
Nerelerde gömülmüşüm?
Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi
Bir tek seni sevmişim
-
Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe
Aşklarda yüzler değişti sadece
Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe
Aşklarda yüzler değişti sadece
"Ya olur ya olmaz" deyip her gece
Sır gibi sakladım, düşmedim dile
"Ya gelir ya gelmez" deyip her gece
Kapılarımı kapatmadım bile
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
O akşamı unutmadım senden gelince
Bakakaldım, ayılmadım gözlerine
O akşamı unutmadım senden gelince
Bakakaldım, ayılmadım gözlerine
"Ya olur ya olmaz" deyip her gece
Sır gibi sakladım, düşmedim dile
"Ya gelir ya gelmez" deyip her gece
Kapılarımı kapatmadım bile
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede (tepede)
Bir göz attın (attın)
Derdin bile (bile)
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
-
Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe
Aşklarda yüzler değişti sadece
Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe
Aşklarda yüzler değişti sadece
"Ya olur ya olmaz" deyip her gece
Sır gibi sakladım, düşmedim dile
"Ya gelir ya gelmez" deyip her gece
Kapılarımı kapatmadım bile
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
O akşamı unutmadım senden gelince
Bakakaldım, ayılmadım gözlerine
O akşamı unutmadım senden gelince
Bakakaldım, ayılmadım gözlerine
"Ya olur ya olmaz" deyip her gece
Sır gibi sakladım, düşmedim dile
"Ya gelir ya gelmez" deyip her gece
Kapılarımı kapatmadım bile
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede (tepede)
Bir göz attın (attın)
Derdin bile (bile)
Bir gün değil, her gün gel gitme
Ay tepede, deniz gelgit
Bir göz attın, kalbim gelgit
Derdin bile baldan tatlı
Bir gün değil, her gün gel gitme
-
Yol yordam bilmeden
Düğün dernek demeden
Aklımı gururumu koynuna attım
***
Senden vazgeçmek olmaz
Aşk kaçanı bağışlamaz
Son umudumu yoluna attım
***
Kor dudaklım canım benim
Suskun dilim tutan elim
Keder görmesin yüreğin
Ben ölene kadar seninleyim
Ah! son güne kadar seninleyim
***
Nasıl ayrılırım senden
Nasıl çıkarım kalbinden
Bin dert ile yanıyordum
Bir sen anladın halimden
-
Yüzüne bakamam yandırır beni
Gece uykularımdan kaldırır beni
Yüzüne bakamam yandırır beni
Gece uykularımdan kaldırır beni
***
Girsem kalbine çeker derdine
Her halin aşkına bulandırır beni
Girsem kalbine çeker derdine
Her halin aşkına bulandırır beni
***
Salkım saçak saçlarımı sen topla yarim
Evir çevir yüreğimi nikahına al
Giyindi kuşandı tertemiz kalbim
Kolumdan tutup da yatağına al
***
Nazın olayım yar sazın olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
***
Yüzüne bakamam yandırır beni
Gece uykularımdan kaldırır beni
Yüzüne bakamam yandırır beni
Gece uykularımdan kaldırır beni
***
Girsem kalbine çeker derdine
Her halin aşkına bulandırır beni
Girsem kalbine çeker derdine
Her halin aşkına bulandırır beni
***
Salkım saçak saçlarımı sen topla yarim
Ne yap ne et yüreğimi nikahına al
Giyindi kuşandı tertemiz kalbim
Kolumdan tutup da yatağına al
***
Nazın olayım yar sazın olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
***
Nazın olayım yar sazın olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar
Bir günü sen ver ömrün olayım
-
Yanan yüreğime kar olamadın
Aşkım yokluğundaydı, var olamadın
İnandığım yürekler yine tuzla buz oldu
Çıkmaz sokağıma yol olamadın
Yol olamadın
Gel dokunma gönlümün gam teline
Varımı, yoğumu verdim eline
Ne bir laf ne bir söz, bir tek kelime etme
Sevip sevip sırt çevirdin, yalan mı?
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
Aramadın, sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
Aramadın, sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Yanan yüreğime kar olamadın
Aşkım yokluğundaydı, var olamadın
İnandığım yürekler yine tuzla buz oldu
Çıkmaz sokağıma yol olamadın
Yol olamadın
Gel dokunma gönlümün gam teline
Varımı, yoğumu verdim eline
Ne bir laf ne bir söz, bir tek kelime etme
Sevip sevip sırt çevirdin, yalan mı?
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
Aramadın, sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
"Hâlin nedir?" sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
Aramadın, sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Dağlarımı kış incitti
Gözlerimi yaş incitti
"Hâlin nedir?" sormadın ki
Kalbim senden öyle öyle incindi
Kalbim senden öyle öyle incindi