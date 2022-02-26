At, savur at sevdayı bir yere fırlat Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat Sor, herkese sor acılar unutuluyor Ağlayınca gözlerinden silinmiyor *** Aşk her defasında bak bulunmuyor Bırakırım zamanı öyle bir asla Sen olmadan da geçer nasılsa "Hatırla bunları sakın unutma" diyordun *** Ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı? Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı *** Susma, söyle nasıl yapar bunu insan? Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsam Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi? Böyle büyük aşklar böyle mi biter? *** At, silip at aşkları bir yerlere fırlat Bitti say ki derdini kaldır öyle yat Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan Ne olur düşümde bir ömrü durdursan *** Aşk her defasında bende bak ararsan Bırakırım kendimi öyle birazda Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa "Hatırla bunları sakın unutma" diyordun *** Ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı? Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı *** Susma, söyle nasıl yapar bunu insan? Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsan Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi? Böyle, büyük aşklar böyle mi biter? *** Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan? Susma, konuş hadi anlat büyük insan Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı? Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı