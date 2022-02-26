Büyük İnsan Şarkı Sözleri
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At, savur at sevdayı bir yere fırlat
Bitti sayıp acıyı kaldır öyle yat
Sor, herkese sor acılar unutuluyor
Ağlayınca gözlerinden silinmiyor
***
Aşk her defasında bak bulunmuyor
Bırakırım zamanı öyle bir asla
Sen olmadan da geçer nasılsa
"Hatırla bunları sakın unutma" diyordun
***
Ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan?
Susma, konuş hadi anlat büyük insan
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı
***
Susma, söyle nasıl yapar bunu insan?
Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsam
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi?
Böyle büyük aşklar böyle mi biter?
***
At, silip at aşkları bir yerlere fırlat
Bitti say ki derdini kaldır öyle yat
Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan
Ne olur düşümde bir ömrü durdursan
***
Aşk her defasında bende bak ararsan
Bırakırım kendimi öyle birazda
Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa
"Hatırla bunları sakın unutma" diyordun
***
Ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan?
Susma, konuş hadi anlat büyük insan
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı
***
Susma, söyle nasıl yapar bunu insan?
Susma, nasıldı anlat hadi ayrılırsan
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi?
Böyle, büyük aşklar böyle mi biter?
***
Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan?
Susma, konuş hadi anlat büyük insan
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı