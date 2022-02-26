Canımın İçi Ağır gitsin biraz zaman, üzülüyorum Yorgun kuşlar gibi oldum, süzülüyorum Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Hesabını kim verecek yüzümdeki çizgilerin Çığlık çığlığa yıllarım, yoruluyorum *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma *** Ne can alır ne de canan yük kervanını Herkes gider aynı yere, sür devranını *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Yorul kalbim yorul böyle Mahpustan sürgünden söyle Gücenmeden geçen güne sor yarınımı *** Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma Beni yıpratma canımın içi, beni ağlatma Yıllar zaten böyle geçer, bari sen yıkma

Ah Yandım Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri *** Son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim Ah son bir daha göreyim Gidip de dönmeyeyim *** Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha vermeyeyim Al onu ver bana geri

Bas Damarıma Ne günahım vardı ki benim Kimse bilmez durdu yüreğim Sus pus oldu kederde gönül Çare bulamam hiç dayanamam *** Bir deli sözüm yok ki diyeyim Alıp koynuma zevk edeyim Aklıma bir şey gelmez oldu Seni gönlüme hapsedeyim of *** Vur deli gönül bas damarıma Al başını git durma boşuna Ah deli gönül bas damarıma Vur da gideyim durma boşuna

Hasretim Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Kurtar beni ne olur Kurtar beni ne olur Kurtar beni *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Hani bir nefesle çekersin ya Beni de öyle çek hasretim aşk kokan yıldızlara Hani bakar dalarsın ya guruba Bana da öyle bak kulun olayım *** Of aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur *** Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur Ay aman denizleri aş da gel kurbanın olam Kurtar beni buralardan ne olur *** Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni Ne olur kurtar beni *** Kurtar beni Kurtar beni Kurtar beni

Bıktım Ayrılıklar zaman zaman Hasretliklerle çok yaman E bunaldık be aman aman Başlarım tasasına derdine ben *** Yine bana kaldı dertler yüzüstü A canına yandım gönlüm küstü *** Doldurmuş rakısını karşımda İçiyor hiç durmadan Bıktım aman Allah'ım Cümle aşklardan

Mesken Her mutlulukta bir mutsuzluk varmış Her gülüşümde ağlar mışım meğer Geceyi mesken tutmuşum bilmeden Meğer gecelerde kederliymiş benden *** Bıktım artık kaderci gönüllerden Bıktım artık nöbet tutan kalplerden *** Denizlerde köpük olsam Yok olurdum sessizce Ne güneş görürdü beni Ne de sorardı gece

Yakışıklım Beklenmedik bir zamanda Yeniden sevda kapımda Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Arzular uçmuş, dorukta İçelim aşkı bir solukta Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Beklenmedik bir zamanda Yeniden sevda kapımda Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Arzular uçmuş, dorukta İçelim aşkı bir solukta Ah, bu ne tatlı bir telaş O an yine aynı, aynı heyecan *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Dudaklar yanıp tutuşur ya Söz biter, gözler konuşur ya O ne zevk, o ne ıstırap Âşıksan hâlin harap *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım *** Sana kalbimi verdim gitti Al senin olsun, tepe tepe kullan Hadi durma, gör beni, der beni Sev beni, yakışıklım

Yana Yakıla Uykusundan uyanmış gözleri mahmur Zaman bulutlu zaman her yanı yağmur Ah ciğerimin paresi göze mi geldin Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla Salınıp durma gel yanıma Yaşıyorum ama sana yana yakıla *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla Salınıp durma gel yanıma Yaşıyorum ama sana yana yakıla *** Ah ciğerimin paresi gözemi geldin Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin *** Unutulmanın yangını büyük olurmuş Kor ateşler içinde yanar dururmuş Ah ciğerimin paresi gözemi geldin Ah ne bu halin erkeğim nazara geldin *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla Salınıp durma gel yanıma Yaşıyorum ama sana yana yakıla *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla Salınıp durma gel yanıma Yaşıyorum ama sana yana yakıla *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla Salınıp durma gel yanıma Yaşıyorum ama sana yana yakıla *** Salınıp durma gel yanıma Seviyorum ama yine yana yakıla...

Adak Taze gül soluyor sensiz Geçiyor sürgünlerim Bitecek acısı hasretin Adaklar adakık ya *** Ayrılıklar gördük senle Geriye bak ne kaldı ki Özledik ağladık senle Seneye of ne kaldı ki *** Geçti deli dolu günler Üzülme canın sağ olsun Sensiz çok acılar gördüm Yıllar hediyem (adağım) olsun *** Yarınlar duruyor güzelim Hasret kölemiz olsun Geceler bekliyor bebeğim Yüreğin benimle olsun

Biz Hep Böyleyiz Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Ellerine kına yakmış ellerine Gözlerine sürme çekmiş gözlerine Olmaz dostum bu aşk mı böyle Seni uyanık seni derdini söyle oooooo yok yok *** Biz el ele gönül gönüle Biz beraberiz Biz aşığız, biz severiz biz hep böyleyiz Bir güleriz, bir ağlarız of biz hep böyleyiz. *** Türk'üz, doğruyuz, çalışkanız biz Ne mutlu diyeniz. *** Uzun etme geri dönmem sana Aşkın yetmez aşkın bana Bunlar bizim, sözlerimiz, sevgiliye, özlemimiz İşte yeniden çıktım karşına Aldatma beni oylama boşuna Haydi şimdi eller havaya eller havaya *** Biz el ele gönül gönüle biz beraberiz Biz aşığız, biz severiz, biz hep böyleyiz Bir güleriz bir ağlarız of Biz hep böyleyiz Türk'üz, doğruyuz ,çalışkanız biz Ne mutlu diyeniz.