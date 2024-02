Her gün sonbahar Sensiz üşüyorum Dinmek bilmiyor Yağmur fırtına Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı Her gün gidiyorsun Sanki yeni baştan Bıktım artık yalnız uyanmaktan Günler geçmiyor sensiz Tükendim artık sevda çekmekten, gel Her gün pazartesi Her gün gidiyorsun Yaşanan hep aynı Aynı yalnızlık Her gün karanlık Her gün bir ayrılık Bitmek bilmiyor Her gün aynı aynı sıkıntı