Çıkmaz Sokak Yanan yüreğime kar olamadın Aşkım yokluğundaydı, var olamadın İnandığım yürekler yine tuzla buz oldu Çıkmaz sokağıma yol olamadın Yol olamadın Gel dokunma gönlümün gam teline Varımı, yoğumu verdim eline Ne bir laf ne bir söz, bir tek kelime etme Sevip sevip sırt çevirdin, yalan mı? Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti Aramadın, sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti Aramadın, sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Yanan yüreğime kar olamadın Aşkım yokluğundaydı, var olamadın İnandığım yürekler yine tuzla buz oldu Çıkmaz sokağıma yol olamadın Yol olamadın Gel dokunma gönlümün gam teline Varımı, yoğumu verdim eline Ne bir laf ne bir söz, bir tek kelime etme Sevip sevip sırt çevirdin, yalan mı? Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti Aramadın, sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti "Hâlin nedir?" sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti Aramadın, sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Dağlarımı kış incitti Gözlerimi yaş incitti "Hâlin nedir?" sormadın ki Kalbim senden öyle öyle incindi Kalbim senden öyle öyle incindi

Aşk Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbim senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri *** Ayrılma hiç kalbimizden Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Aşk ne büyüksün, ne büyüksün küçük bir çocuk gibi Ey aşk ne büyüksün küçük bir çocuk gibi *** Bir dalgalı, bir durgun Kalbimiz senden yorgun Bir çare bul ey, aşk Nedir bu son, bu vurgun *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden *** Koru kendini neslimizden Nefsimizden, kötülerden Yola getir sevenleri Ayrılma hiç kalbimizden

Bıktım Yalan Aşklardan Haksızsam gönlünüzü helal etmeyin Yalansam dilime zehir ekleyin Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise *** Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza yerim yok ise *** Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Usul usul yanaşır Kalp çalan hırsızlardan *** Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Bulanık akan sudan İki yüzlü dostlardan *** Aşka yalan kattıysam affetmeyin Dar günlerde kaçtıysam yol vermeyin Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza, yerim yok ise *** Dünya kapısını bana kitleyin Basmayın bağrınıza, yerim yok ise *** Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Usul usul yanaşır Kalp çalan hırsızlardan *** Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Bulanık akan sudan İki yüzlü dostlardan *** Uğraşamam kimseyle, herkes kendine paşa Uğraşamam inan ki, derdim yeter bu başa Hiç sıkılmaz utanmaz kirli yüzler etrafta Tanrı'm masum tut beni bu karanlık bataklıkta *** Bıktım yalan aşklardan Bıktım boş bakışlardan Usul usul yanaşır Kalp çalan hırsızlardan *** Bıktım yalan aşklardan, of Bıktım boş bakışlardan Bulanık akan sudan İki yüzlü dostlardan *** Kalp çalan hırsızlardan Kalp çalan hırsızlardan

Aldanırım Başı boş sevdalar tesadüfüm olmuş Kendini arayan bende bulmuş Başı boş sevdalar tesadüfüm olmuş Kendini arayan bende bulmuş *** Ya ben kendimi kimden sorayım Ya ben kendimi nerden bulayım *** Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam Aldanırım of aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam *** Kalbimin efendisi ben olamadım Aklım düştü boyumdan tutamadım Kalbimin efendisi ben olamadım Aklım düştü boyumdan tutamadım *** Ya ben aklımı nerde bulayım Ya ben kalbimi kimden çalayım *** Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam Aldanırım of aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam *** Oldum olası mahçup gözlerim, bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez Sırtını aşka dayadı yüreğim, ayakları boşlukta mı bilmez *** Aldanırım aldatamam, üzülsem de kimseyi ağlatamam Aldanırım...

Buraları Sevemedim Sevdiğim, iki gözüm Ellere yâr oldu bak, eyvah Kara tren aramıza kara duman ekti de Göz göre göre yazık, eyvah Kara tren aramıza kara duman ekti de Göz göre göre yazık, eyvah Buraları sevmedim, gönlüm orada Yanıyorum, tuz biber yarada Deli gönül eremedi, eyvah, murada Ölüyorum, tez yetiş yarama Buraları sevmedim, gönlüm orada Yanıyorum, tuz biber yarada Deli gönül eremedi, eyvah, murada Ölüyorum, tuz biber yarada Gözlerimin karesi Kırmızılar oldu bak, eyvah Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de Göz göre göre yazık, eyvah Meriç'in azgın suyu aramıza girdi de Göz göre göre yazık, eyvah Buraları sevmedim, gönlüm orada Yanıyorum, tuz biber yarada Deli gönül eremedi, eyvah, murada Ölüyorum, tuz biber yarada Buraları sevmedim, gönlüm orada Yanıyorum, tuz biber yarada Deli gönül eremedi, eyvah, murada Ölüyorum, tez yetiş yarama Buraları sevmedim, gönlüm orada Yanıyorum, tuz biber yarada Deli gönül eremedi, eyvah, murada Ölüyorum, tez yetiş yarama

Cansız Kuşlar Mektupları deste deste Yastık yaptım başıma Belki bir gün girersin Diye rüyalarıma Anama haber yolla Yaptığım cansız kuşlar Hasretin hiç bitmez mi? Sıralı karlı dağlar Tel örgüler, duvarlar var Gelemem oralara Bir gün yolum düşer elbet Kapıyı sen aç bana Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Haine boyun eğmedim Yanında vurulurum Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Kötüye boyun eğmedim Canımda vurulurum Mektupları deste deste Yastık yaptım başıma Belki bir gün girersin Diye rüyalarıma Anama haber yolla Yaptığım cansız kuşlar Hasretin hiç bitmez mi? Sıralı karlı dağlar Tel örgüler, duvarlar var Gelemem oralara Bir gün yolum düşer elbet Kapıyı sen aç bana Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Haine boyun eğmedim Yanında vurulurum Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Kötüye boyun eğmedim Teninde vurulurum Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Haine boyun eğmedim Yanında vurulurum Aşk emeğim, göz nurum Kurşunlara dururum Haine boyun eğmedim Yanında vuru...

Dersime Gel Dibine vurdum aşkın İmkanı yok ayrılamam Öyle sarhoş ettin ki Su atsan ayılamam Dibine vurdum aşkın İmkanı yok ayrılamam Öyle sarhoş oldum ki Ne yapsan ayılamam Dibine vurdum aşkın İmkanı yok ayrılamam Öyle sarhoş ettin ki Su atsan ayılamam Dibine vurdum aşkın İmkanı yok ayrılamam Öyle sarhoş oldum ki Ne yapsan ayılamam Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm versem Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Böyle durup beni üzme Canım çıktı aşkından Gözyaşlarım kurudu Ağlayamam ardından Böyle durup beni üzme Canım çıktı aşkından Gözyaşlarım kurudu Ağlayamam ardından Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm versem Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Gel gel Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm verdim Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Gel gel Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm versem Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Böyle durup beni üzme Canım çıktı aşkından Gözyaşlarım kurudu Ağlayamam ardından Böyle durup beni üzme Canım çıktı aşkından Gözyaşlarım kurudu Ağlayamam ardından Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm versem Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Gel gel Gel gel ordan burdan Gel gel sağdan soldan Ben sana ömrüm verdim Cayar mısın ondan bundan Gel gel dersime gel Gel gel munzura gel Dersim kavga değil Yüreğe sevgi eker Gel gel

Dilsiz Yüregim Özgür bırak sözlerimi dilsiz yüreğim Ne iyidir ne kötüdür ben de diyeyim Özgür bırak sözlerimi dilsiz yüreğim Ne iyidir ne kötüdür ben de diyeyim *** Doğrular incitir diyorsun ama İçime atarsam nasıl güleyim? Doğrular incitir diyorsun ama İçime atarsam nasıl güleyim? *** Nerelerde ölmüşüm ben? Nerelerde gömülmüşüm? Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi Bir tek seni sevmişim *** Nerelerde ölmüşüm ben? Nerelerde gömülmüşüm? Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi Yenmişim, yenilmişim *** Bir değil bin defa canım alırsın Aşkım yoluna çıkar, yakalanırsın *** Sanma ki sensiz yüzüm güldü yâr Ellerim kalbinde doğrulamazsın Sanma ki sensiz yüzüm güldü yâr Ellerim kalbinde doğrulamazsın *** Nerelerde ölmüşüm ben? Nerelerde gömülmüşüm? Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi Bir tek seni sevmişim *** Nerelerde ölmüşüm ben? Nerelerde gömülmüşüm? Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi Yenmişim, yenilmişim *** Nerelerde ölmüşüm ben? Nerelerde gömülmüşüm? Kaç aşkla sınadıysam bu kalbi Bir tek seni sevmişim

Gel Gitme 2 Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe Aşklarda yüzler değişti sadece Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe Aşklarda yüzler değişti sadece "Ya olur ya olmaz" deyip her gece Sır gibi sakladım, düşmedim dile "Ya gelir ya gelmez" deyip her gece Kapılarımı kapatmadım bile Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme O akşamı unutmadım senden gelince Bakakaldım, ayılmadım gözlerine O akşamı unutmadım senden gelince Bakakaldım, ayılmadım gözlerine "Ya olur ya olmaz" deyip her gece Sır gibi sakladım, düşmedim dile "Ya gelir ya gelmez" deyip her gece Kapılarımı kapatmadım bile Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede (tepede) Bir göz attın (attın) Derdin bile (bile) Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme

Nasıl Ayrılmam Senden Yol yordam bilmeden Düğün dernek demeden Aklımı gururumu koynuna attım *** Senden vazgeçmek olmaz Aşk kaçanı bağışlamaz Son umudumu yoluna attım *** Kor dudaklım canım benim Suskun dilim tutan elim Keder görmesin yüreğin Ben ölene kadar seninleyim Ah! son güne kadar seninleyim *** Nasıl ayrılırım senden Nasıl çıkarım kalbinden Bin dert ile yanıyordum Bir sen anladın halimden