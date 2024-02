Gül bülbüle hasret gider, intizar derler Sensiz neler çekiyorum, derman vermezler Ben ismimin kaderini sende yaşadım Yasak aşkım kollarında her gün çırpındım Her gün çırpındım *** Dermanın ellere, derdin bana yâr Gülüşün ellere, nazın bana yâr Seni sevdim diye dünya oldu dar İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum *** Seni ayrılığa kapatmadım ki Bir gözüm dışarıda aldatmadım ki Her koşulda canımı belaya attım Üşümeyeyim diye sen yanmadın ki Sen yanmadın ki *** Dermanın ellere, derdin bana yâr Gülüşün ellere, nazın bana yâr Seni sevdim diye dünya oldu dar İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum *** İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum