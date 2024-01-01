Dermanın Ellere Şarkı Sözleri
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Gül bülbüle hasret gider, intizar derler
Sensiz neler çekiyorum, derman vermezler
Ben ismimin kaderini sende yaşadım
Yasak aşkım kollarında her gün çırpındım
Her gün çırpındım
***
Dermanın ellere, derdin bana yâr
Gülüşün ellere, nazın bana yâr
Seni sevdim diye dünya oldu dar
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum
***
Seni ayrılığa kapatmadım ki
Bir gözüm dışarıda aldatmadım ki
Her koşulda canımı belaya attım
Üşümeyeyim diye sen yanmadın ki
Sen yanmadın ki
***
Dermanın ellere, derdin bana yâr
Gülüşün ellere, nazın bana yâr
Seni sevdim diye dünya oldu dar
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum
***
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum