İntizar adıyla bilinen İntizar Arslan 1974 senesinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Türk besteci, söz yazarı ve şarkıcı olan İntizar; Ağrı Eğitim Fakültesi, Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olmuştur. Babası asker, annesi ise ev hanımı olan sanatçı; babasının görevi sebebiyle Muğla ve İzmir'e taşınmış ve bu şehirlerde yaşamını sürdürmüştür. Daha sonra, İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında yarışmayı kazanıp birinci olmuştur. İlerleyen dönemde Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkan İntizar, Ferdi Tayfur'un dikkatini çekmiştir. Sesi Ferdi Tayfur tarafından çok beğenilen şarkıcı albüm teklifi almıştır. Uzun süre boyunca Ferdi Tayfur ile çalışmış ve albüm çıkarmasının ardından dizi müzikleri de yapmıştır. Sanatçı güçlü söz yazarlığı ve farklı ses tonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. İntizar’ın ayrıca Yıldız Tilbe'nin kuzeni olduğu bilinmektedir. Şarkıcı sırasıyla; Gelincik (1997), Gece Nemi (2000), Göçebe (2002), Ömrüm Senindir (2009),Aşk Yağmurları (2013), Konu Sen Olunca (2018), Aldanırım (2003), Nazar Boncuğum (2005) ve Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006) albümlerini çıkarmıştır.