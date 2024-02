Diyemiyorum Kollarinda erit dizinde uyut bunlari sana diyemiyorum arzularin deli tay gibi oldu yanina gelince utaniyorum Kollarinda erit dizinde uyut bunlari sana diyemiyorum arzularin deli tay gibi oldu yanina gelince utaniyorum *** Içimden geçenleri anlarsin diye gözlerine bakmaya çok korkuyorum *** Bu yürek ba$imi belalara koydu bu hakki kendimde bulamiyorum a$kin tuzaginda kayboldum yine gözümü senden alamiyorum alamiyorum *** Sende seviyorsun söylemiyorsun neden bunu benden esirgiyorsun kalbimin sesini a$kina yükle nolur *** gittigin her yerde özleniyorsun bütün günahlari a$klara yükle nolur gittigin her yerde özleniyorsun *** Alingan utangaç kalbim çok yorgun uzanip elini tutamiyorum yikip da geçtin a$k duvarini ne yapsam tenine varamiyorum basip da geçtim a$k duvarini ne yapsam tenine varamiyorum *** Bu yürek ba$imi belalara koydu bu hakki kendimde bulamiyorum a$kin tuzaginda kayboldum yine gözümü senden alamiyorum alamiyorum *** Sende seviyorsun söylemiyorsun neden bunu benden esirgiriyosun kalbimin sesini a$kina yükle nolur gittigin her yerde özleniyorsun bütün günahlari a$klara yükle nolur gittigin her yerde özleniyorsun

Sensiz Olamam Her aşk kendi masalını yarattı Seni perilere, beni Kaf dağının ardına attı *** Üç gündür evden çıkmadım Telefonlarını açmadım Seni üzeyim derken Gitgide sana bağlandım *** Seni üzeyim derken Gitgide sana bağlandım *** Yani kendi kalbime bir çelme taktım *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma *** Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma *** Sustum yüzüm benzim soldu Herkes seni benden sordu Üç beş saat derken Bak yine akşam oldu *** Üç beş saat derken Bak yine akşam oldu *** Yani olan yine aşka oldu *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma *** Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma *** Sensiz olamam yaşayamam ki Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki Bakma kızınca sana gurur yaptığıma Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma

Nazar Boncuğu yanağına gül düşmüş bahar yüzlü tomurcuğum sabrım aklimi zorluyor sev hadi nazar boncuğum sev hadi nazar boncuğum *** seni gördüğüm gece ay tutulur dil yutulur bütün dertler unutulur bütün dertler unutulur *** bırak kalbim alev alsın bırak derdin beni sarsın harca beni her halimle aşkın canımı alsın aşkın canımı alsın *** yerin yanın bende olsun aşkına kurban olduğum Allah'ım seni korusun ömrümde son bulduğum ömrümde son bulduğum *** seni gördüğüm gece ay tutulur dil yutulur bütün dertler unutulur bütün dertler unutulur *** bırak kalbim alev alsın bırak derdin beni sarsın harca beni her halimle aşkın canımı alsın aşkın canımı alsın

Derin Derin Gönlüm aşkına düştü Başımı dara koyma Sevdalar yere düştü Ne olur ele uyma *** Al boyalı kara yüzler Dost görünüp bizi gözler Yüreğimde derin izler Bırakıp ele uyma *** Al boyalı kara yüzler Dost görünüp bizi gözler Yüreğimde derin izler Bırakıp ele uyma *** Sen sırtımı yasladığım Sen kalbimi bıraktığım Öyle bakma derin derin Buz bastım, yüreğim serin Öyle bakma derin derin Buz bastım, yüreğim serin *** Öldür de gömme beni Kalbinin mezarında Yalnızca seninim ben Allah'ın huzurunda *** Al boyalı kara yüzler Dost görünür bizi gözler Yüreğimde derin izler Bırakıp ele uyma *** Al boyalı kara yüzler Dost görünür bizi gözler Yüreğimde derin izler Bırakıp ele uyma *** Sen sırtımı yasladığım Sen kalbimi bıraktığım Öyle bakma derin derin Buz bastım, yüreğim serin Öyle bakma ah derin derin Buz bastım, yüreğim serin

Tamam Sustum Kır kapının kilidini Boynunda mı asıyorsun? Ayağın hep sokaklarda İçeriye girmiyorsun *** Kır kapının kilidini Boynunda mı asıyorsun? Ayağın hep sokaklarda İçeriye girmiyorsun (aman) *** Sen serseri bir kuşsun Evin yolunu unutmuşsun "Canım sıkılıyor", deme bana *** Gönül almaz gülüşün Ya işin ne senin? Otur da beni düşün *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** Kim "Bahçemde gül var" dese Bülbül olup koşuyorsun Ben evimde otururken Sokak sokak geziyorsun *** Kim "Bahçemde gül var" dese Bülbül olup koşuyorsun Ben evde otururken Sokak sokak geziyorsun *** Sen serseri bir kuşsun Evin yolunu unutmuşsun "Canım sıkılıyor", deme bana (aman) *** Gönül almaz gülüşün Ya işin ne senin? Otur da beni düşün *** Tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum *** E tamam, tamam, sustum Hadi dilimi de yuttum Allah seni bildiği gibi yapsın Kendimi unuttum

Bir Günün Bir Gününü Tutmuyor Bir günün bir gününü tutmuyor Her türlü hatanı dilim yutuyor Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de *** Bir günün bir gününü tutmuyor Her türlü hatanı dilim yutuyor Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** İnsan zamanla her şeyi unutuyor *** Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın Ağladım yakardım kulak asmadın Ne bende hal kaldı ne vefa sende Artık bana bana dönsen de boş dönmesen de *** Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın Ağladım yakardım kulak asmadın Ne bende hal kaldı ne vefa sende Şimdi bana dönsen de boş dönmesen de *** Ölsem de kahrımdan aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** Ölsem de kahrından aşkın koruyor Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor Tek kişilik yerin var şu yüreğimde Senin gibi daldan dala konmuyor *** İnsan zamanla her şeyi unutuyor

Dermanın Ellere Gül bülbüle hasret gider, intizar derler Sensiz neler çekiyorum, derman vermezler Ben ismimin kaderini sende yaşadım Yasak aşkım kollarında her gün çırpındım Her gün çırpındım *** Dermanın ellere, derdin bana yâr Gülüşün ellere, nazın bana yâr Seni sevdim diye dünya oldu dar İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum *** Seni ayrılığa kapatmadım ki Bir gözüm dışarıda aldatmadım ki Her koşulda canımı belaya attım Üşümeyeyim diye sen yanmadın ki Sen yanmadın ki *** Dermanın ellere, derdin bana yâr Gülüşün ellere, nazın bana yâr Seni sevdim diye dünya oldu dar İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum *** İnan sensiz bir tas su içemiyorum Vallahi sonumu bilemiyorum

Beni Kıskandırma Sevdiğimi biliyorsun ama saygın yok Kolunla takıp gezdiriyorsun bende gözün yok (2) *** Sen beni umursama bakalım Ocağıma düşersen yakarım Ona buna bakıp beni küstürme Yüzüme nasıl bakarım Başımın üstünde yerin Kalbimin içinde derin Senin için ölüyorum yok mu haberin *** Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma Hasetinden sen çatlarsın sonra gözüm olur dışarda *** Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma *** Hasetinden sen çatlarsın ama gözüm olur dışarda *** Aşkımın kölesi oldun sesim çıkmıyor Dert versen derman versen dilim susuyor (2) *** Sen beni umursama bakalım Ocağıma düşersen yakarım Ona buna bakıp beni küstürme Yüzüme nasıl bakarım Başımın üstünde yerin Kalbimin içinde derin Senin için ölüyorum yok mu haberin *** Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma Hasetinden sen çatlarsın sonra gözüm olur dışarda *** Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma Hasetinden sen çatlarsın ama gözüm olur dışarda

Yani Söyle Kaç gün oldu aramadın Naz mı, yoksa ayrılık mı? Soğuk yatak bezdiriyor beni Temiz sular bulanık mı? Yani söyle Unutayım mı seni? Söyle, söyle Soğuyayım mı senden? Bağrıma taş basıp Kalbimle yas tutup Kendimi kandırayım mı? Yani söyle Unutayım mı seni? Söyle, söyle Soğuyayım mı senden? Bağrıma taş basıp Kalbimle yas tutup Kendimi kandırayım mı? Kendimi kandırayım mı? Kapattığın kapılarda Ayaklarımın izi var Gel, sevgilim, bu sevdada El âlemin gözü var Yani söyle Unutayım mı seni? Söyle, söyle Soğuyayım mı senden? Bağrıma taş basıp Kalbimle yas tutup Kendimi kandırayım mı? Bari söyle Unutayım mı seni? Söyle, söyle Soğuyayım mı senden? Bağrıma taş basıp Kalbimle yas tutup Kendimi kandırayım mı? Kendimi kandırayım mı?

Nasıl Dayanırsın Öyle özlüyorum seni canım gitti canım benim Sensizlik taştı tenime titrer utangaç bedenim Bezdirdi bu koca şehir bebek kokun her yanımda yar Beni yaşat kendinle aşkında canım var Nasıl dayanırsın bensiz Ben kahrımdan ölüyorum Yalnız kaldım buralarda 1000 gurbeti yaşıyorum Aşk aklımı aldı benim Delin oldum ölüyorum Ne olur sesini duyur Hasretinden ölüyorum Sen inatçı ben gururlu Hangi yana yaslanayım Ne yaparsam yapayım yar Baştan sona ben hatayım Hancı yolcu bilmiyorum Vallah seni bekliyorum yar Beni yaşat kendinle Aşkında canım var Nasıl dayanırsın bensiz Ben kahrımdan ölüyorum Yalnız kaldım buralarda 1000 gurbeti yaşıyorum Aşk aklımı aldı benim Delin oldum ölüyorum Ne olur sesini duyur Hasretinden ölüyorum Hasretinden ölüyorum