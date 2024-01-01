-
Kollarinda erit dizinde uyut
bunlari sana diyemiyorum
arzularin deli tay gibi oldu
yanina gelince utaniyorum
Kollarinda erit dizinde uyut
bunlari sana diyemiyorum
arzularin deli tay gibi oldu
yanina gelince utaniyorum
***
Içimden geçenleri anlarsin diye
gözlerine bakmaya çok korkuyorum
***
Bu yürek ba$imi belalara koydu
bu hakki kendimde bulamiyorum
a$kin tuzaginda kayboldum yine
gözümü senden alamiyorum
alamiyorum
***
Sende seviyorsun söylemiyorsun
neden bunu benden esirgiyorsun
kalbimin sesini a$kina yükle nolur
***
gittigin her yerde özleniyorsun
bütün günahlari a$klara yükle nolur
gittigin her yerde özleniyorsun
***
Alingan utangaç kalbim çok yorgun
uzanip elini tutamiyorum
yikip da geçtin a$k duvarini
ne yapsam tenine varamiyorum
basip da geçtim a$k duvarini
ne yapsam tenine varamiyorum
***
Bu yürek ba$imi belalara koydu
bu hakki kendimde bulamiyorum
a$kin tuzaginda kayboldum yine
gözümü senden alamiyorum
alamiyorum
***
Sende seviyorsun söylemiyorsun
neden bunu benden esirgiriyosun
kalbimin sesini a$kina yükle nolur
gittigin her yerde özleniyorsun
bütün günahlari a$klara yükle nolur
gittigin her yerde özleniyorsun
-
Her aşk kendi masalını yarattı
Seni perilere, beni Kaf dağının ardına attı
***
Üç gündür evden çıkmadım
Telefonlarını açmadım
Seni üzeyim derken
Gitgide sana bağlandım
***
Seni üzeyim derken
Gitgide sana bağlandım
***
Yani kendi kalbime bir çelme taktım
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma
***
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır seni görünce ayaklarıma
***
Sustum yüzüm benzim soldu
Herkes seni benden sordu
Üç beş saat derken
Bak yine akşam oldu
***
Üç beş saat derken
Bak yine akşam oldu
***
Yani olan yine aşka oldu
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma
***
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma
***
Sensiz olamam yaşayamam ki
Bir gece dargın kalsak uyuyamam ki
Bakma kızınca sana gurur yaptığıma
Aşk dolanır, seni görünce ayaklarıma
-
yanağına gül düşmüş
bahar yüzlü tomurcuğum
sabrım aklimi zorluyor
sev hadi nazar boncuğum
sev hadi nazar boncuğum
***
seni gördüğüm gece
ay tutulur
dil yutulur
bütün dertler unutulur
bütün dertler unutulur
***
bırak kalbim alev alsın
bırak derdin beni sarsın
harca beni her halimle
aşkın canımı alsın
aşkın canımı alsın
***
yerin yanın bende olsun
aşkına kurban olduğum
Allah'ım seni korusun
ömrümde son bulduğum
ömrümde son bulduğum
***
seni gördüğüm gece
ay tutulur
dil yutulur
bütün dertler unutulur
bütün dertler unutulur
***
bırak kalbim alev alsın
bırak derdin beni sarsın
harca beni her halimle
aşkın canımı alsın
aşkın canımı alsın
-
Gönlüm aşkına düştü
Başımı dara koyma
Sevdalar yere düştü
Ne olur ele uyma
***
Al boyalı kara yüzler
Dost görünüp bizi gözler
Yüreğimde derin izler
Bırakıp ele uyma
***
Al boyalı kara yüzler
Dost görünüp bizi gözler
Yüreğimde derin izler
Bırakıp ele uyma
***
Sen sırtımı yasladığım
Sen kalbimi bıraktığım
Öyle bakma derin derin
Buz bastım, yüreğim serin
Öyle bakma derin derin
Buz bastım, yüreğim serin
***
Öldür de gömme beni
Kalbinin mezarında
Yalnızca seninim ben
Allah'ın huzurunda
***
Al boyalı kara yüzler
Dost görünür bizi gözler
Yüreğimde derin izler
Bırakıp ele uyma
***
Al boyalı kara yüzler
Dost görünür bizi gözler
Yüreğimde derin izler
Bırakıp ele uyma
***
Sen sırtımı yasladığım
Sen kalbimi bıraktığım
Öyle bakma derin derin
Buz bastım, yüreğim serin
Öyle bakma ah derin derin
Buz bastım, yüreğim serin
-
Kır kapının kilidini
Boynunda mı asıyorsun?
Ayağın hep sokaklarda
İçeriye girmiyorsun
***
Kır kapının kilidini
Boynunda mı asıyorsun?
Ayağın hep sokaklarda
İçeriye girmiyorsun (aman)
***
Sen serseri bir kuşsun
Evin yolunu unutmuşsun
"Canım sıkılıyor", deme bana
***
Gönül almaz gülüşün
Ya işin ne senin?
Otur da beni düşün
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
Kim "Bahçemde gül var" dese
Bülbül olup koşuyorsun
Ben evimde otururken
Sokak sokak geziyorsun
***
Kim "Bahçemde gül var" dese
Bülbül olup koşuyorsun
Ben evde otururken
Sokak sokak geziyorsun
***
Sen serseri bir kuşsun
Evin yolunu unutmuşsun
"Canım sıkılıyor", deme bana (aman)
***
Gönül almaz gülüşün
Ya işin ne senin?
Otur da beni düşün
***
Tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
***
E tamam, tamam, sustum
Hadi dilimi de yuttum
Allah seni bildiği gibi yapsın
Kendimi unuttum
-
Bir günün bir gününü tutmuyor
Her türlü hatanı dilim yutuyor
Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende
Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de
***
Bir günün bir gününü tutmuyor
Her türlü hatanı dilim yutuyor
Her şeyin üstü kalsın aşkının da sende
Şimdi beni sevsen de boş sevmesen de
***
Ölsem de kahrından aşkın koruyor
Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor
Tek kişilik yerin var şu yüreğimde
Senin gibi daldan dala konmuyor
***
Ölsem de kahrından aşkın koruyor
Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor
Tek kişilik yerin var şu yüreğimde
Senin gibi daldan dala konmuyor
***
İnsan zamanla her şeyi unutuyor
***
Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın
Ağladım yakardım kulak asmadın
Ne bende hal kaldı ne vefa sende
Artık bana bana dönsen de boş dönmesen de
***
Hiç olmaz dediğim sonu sen yazdın
Ağladım yakardım kulak asmadın
Ne bende hal kaldı ne vefa sende
Şimdi bana dönsen de boş dönmesen de
***
Ölsem de kahrımdan aşkın koruyor
Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor
Tek kişilik yerin var şu yüreğimde
Senin gibi daldan dala konmuyor
***
Ölsem de kahrından aşkın koruyor
Eğri büğrü yolları kalbim seçmiyor
Tek kişilik yerin var şu yüreğimde
Senin gibi daldan dala konmuyor
***
İnsan zamanla her şeyi unutuyor
-
Gül bülbüle hasret gider, intizar derler
Sensiz neler çekiyorum, derman vermezler
Ben ismimin kaderini sende yaşadım
Yasak aşkım kollarında her gün çırpındım
Her gün çırpındım
***
Dermanın ellere, derdin bana yâr
Gülüşün ellere, nazın bana yâr
Seni sevdim diye dünya oldu dar
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum
***
Seni ayrılığa kapatmadım ki
Bir gözüm dışarıda aldatmadım ki
Her koşulda canımı belaya attım
Üşümeyeyim diye sen yanmadın ki
Sen yanmadın ki
***
Dermanın ellere, derdin bana yâr
Gülüşün ellere, nazın bana yâr
Seni sevdim diye dünya oldu dar
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum
***
İnan sensiz bir tas su içemiyorum
Vallahi sonumu bilemiyorum
-
Sevdiğimi biliyorsun ama saygın yok
Kolunla takıp gezdiriyorsun bende gözün yok (2)
***
Sen beni umursama bakalım
Ocağıma düşersen yakarım
Ona buna bakıp beni küstürme
Yüzüme nasıl bakarım
Başımın üstünde yerin
Kalbimin içinde derin
Senin için ölüyorum yok mu haberin
***
Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma
Hasetinden sen çatlarsın sonra gözüm olur dışarda
***
Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma
***
Hasetinden sen çatlarsın ama gözüm olur dışarda
***
Aşkımın kölesi oldun sesim çıkmıyor
Dert versen derman versen dilim susuyor (2)
***
Sen beni umursama bakalım
Ocağıma düşersen yakarım
Ona buna bakıp beni küstürme
Yüzüme nasıl bakarım
Başımın üstünde yerin
Kalbimin içinde derin
Senin için ölüyorum yok mu haberin
***
Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma
Hasetinden sen çatlarsın sonra gözüm olur dışarda
***
Bir sağa bir sola sallanıp beni kıskandırma
Hasetinden sen çatlarsın ama gözüm olur dışarda
-
Kaç gün oldu aramadın
Naz mı, yoksa ayrılık mı?
Soğuk yatak bezdiriyor beni
Temiz sular bulanık mı?
Yani söyle
Unutayım mı seni?
Söyle, söyle
Soğuyayım mı senden?
Bağrıma taş basıp
Kalbimle yas tutup
Kendimi kandırayım mı?
Yani söyle
Unutayım mı seni?
Söyle, söyle
Soğuyayım mı senden?
Bağrıma taş basıp
Kalbimle yas tutup
Kendimi kandırayım mı?
Kendimi kandırayım mı?
Kapattığın kapılarda
Ayaklarımın izi var
Gel, sevgilim, bu sevdada
El âlemin gözü var
Yani söyle
Unutayım mı seni?
Söyle, söyle
Soğuyayım mı senden?
Bağrıma taş basıp
Kalbimle yas tutup
Kendimi kandırayım mı?
Bari söyle
Unutayım mı seni?
Söyle, söyle
Soğuyayım mı senden?
Bağrıma taş basıp
Kalbimle yas tutup
Kendimi kandırayım mı?
Kendimi kandırayım mı?
-
Öyle özlüyorum seni canım gitti canım benim
Sensizlik taştı tenime titrer utangaç bedenim
Bezdirdi bu koca şehir bebek kokun her yanımda yar
Beni yaşat kendinle aşkında canım var
Nasıl dayanırsın bensiz
Ben kahrımdan ölüyorum
Yalnız kaldım buralarda
1000 gurbeti yaşıyorum
Aşk aklımı aldı benim
Delin oldum ölüyorum
Ne olur sesini duyur
Hasretinden ölüyorum
Sen inatçı ben gururlu
Hangi yana yaslanayım
Ne yaparsam yapayım yar
Baştan sona ben hatayım
Hancı yolcu bilmiyorum
Vallah seni bekliyorum yar
Beni yaşat kendinle
Aşkında canım var
Nasıl dayanırsın bensiz
Ben kahrımdan ölüyorum
Yalnız kaldım buralarda
1000 gurbeti yaşıyorum
Aşk aklımı aldı benim
Delin oldum ölüyorum
Ne olur sesini duyur
Hasretinden ölüyorum
Hasretinden ölüyorum
-
Tavuğuna "Kış" mı dedim?
Bahardı da "Kış" mı dedim?
Tavuğuna "Kış" mı dedim?
Bahardı da "Kış" mı dedim?
Şişelerin dibi boştu
Gece gündüz "İç" mi dedim?
Gece gündüz "İç" mi dedim?
Sarhoş
Şişelerin dibi boştu
Gece gündüz "İç" mi dedim?
Gece gündüz "İç" mi dedim?
Sarhoş
Ben küsmedim, sen küstürdün
Terk etmedim, sen terk ettin
Bir kadehin uğruna
Aşkın gözünü de kör ettin
Sana canımı verdim
Canımı da kirlettin
Boş gezenin boş kalfası
Sadakatin fukarası
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Berduş
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Sarhoş
Bardak düştü, cam döküldü
Benden sana yol göründü
Bardak düştü, cam döküldü
Benden sana yol göründü
Akordu bozuk kalbinin
Her teline su döküldü
Her teline su döküldü
Sarhoş
Akordu bozuk kalbinin
Her teline su döküldü
Her teline su döküldü
Berduş
Ben küsmedim, sen küstürdün
Terk etmedim, sen terk ettin
Bir kadehin uğruna
Aşkın gözünü de kör ettin
Sana canımı verdim
Canımı da kirlettin
Boş gezenin boş kalfası
Sadakatin fukarası
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Sarhoş
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Sarhoş
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Sarhoş
Benimle oyun oynama
Boş kafanın ukalası
Boş kafanın ukalası
Sarhoş