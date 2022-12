Bu nasıl bir yolculuk Yolcu sen giden sen kalan sen Bu nasıl bir yangındır Yakan sen yanan sen külü ben *** Bu nasıl bir ayrılık Hep sen her yer sen yine sen Bütün doğum günlerini Kutluyorum seni görmeden *** Söyle kimi deliye çevirdi gözlerin Simdi kime tatlı sözler söyler dilin Şimdi kimin belinde o ellerin Ne bileyim bugün geçtin içimden *** Şimdi sende mi sıra sende mi Sende bir kaç yıl al şu ömrümden Çekinme git gideceksen *** Şimdi sende mi sıra sende mi Sende bir kaç yıl al şu ömrümden Çekinme git gideceksen *** Sen Allahtan bir hediye Dedim diye zulmetme Sen Allahtan bir hediye dedim diye *** Bu nasıl bir aşktır ki Aşık sen ask sen seven ben Bu nasıl bir ihtimal Olur sen olmaz sen her şey sen *** Bu nasıl bir duygudur Başı sen sonu sen sonsuz sen Bütün doğum günlerini Kutluyorum seni görmeden *** Söyle kimi deliye çevirdi gözlerin Şimdi kime tatlı sözler söyler dilin Şimdi kimin belinde o ellerin Ne bileyim bugün geçtin içimden *** Şimdi sende mi sıra sende mi Sende bir kaç yıl al şu ömrümden Çekinme git gideceksen *** Şimdi sende mi sıra sende mi Sende bir kaç yıl al şu ömrümden Çekinme git gideceksen *** Sen Allahtan bir hediye Dedim diye zulmetme Sen Allahtan bir hediye dedim diye