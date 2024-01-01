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Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1 Şarkı Sözleri
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İntizar
Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar Vol 1
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GEÇEN YIL BU ZAMANLAR FEAT. AHMET SELÇUK İLKAN
ÖYLE BİR VURDU Kİ HASRETİN BENİ
GÜNLERDİR SOKAĞA ÇIKAMIYORUM
SENSİZLİK GÖZÜMDEN OKUNUR DİYE
KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM (ŞİİR YORUM: AHMET SELÇUK İLKAN)
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
DÜNYANIN SERVETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
AHRETİN CENNETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER SAHİLLERİ, KIRLARI
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER YAZI, KIŞI BAHARI
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
ELİNDE YOK ADRESİN
ŞİMDİ BİLMEM NERDESİN
AŞKIMIN ÖDÜLÜMÜYDÜ
HABERSİZCE GİDİŞİN
SANA ÖYLE HASRETİM
BU TEMMUZ AKŞAMINDA
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
NEYLEYİM İSTANBUL'U
SÖZ : AHMET SELÇUK İLKAN/FERDİ TAYFUR
MÜZİK: FERDİ TAYFUR
ARANJÖR: SEZGİN GEZGİN
-
Günlerdir haber, almadım senden
Beni unutmaya yemin mi ettin?
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbime dökülür, yaşlar gözümden
Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimlerin mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yakıyor içimi, sensiz umutlar
Çöküyor gönlüme, kara bulutlar
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Kalbimde cevapsız binbir soru var
Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Sen yoksun dilimde şarkılar suskun
Resimler mahsun, anılar mahsun
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
***
Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun
Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin?
Yemin mi ettin? yemin mi ettin?
-
Sevgilim, sevgilim
Bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim
Bak yine sabah oluyor
***
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en güzel uykulardasın
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en tatlı uykulardasın
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Uykunu zamansız böldümse, affet
En güzel uykular birtanem sana
Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret
En tatlı uykular sevgilim sana
En güzel uykular sevgilim sana
***
Ah be sevgilim
Sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
***
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
-
-
Her adım atışta yüreğim sızlar
Sensiz mahzun kaldı bizim sokaklar
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Artık ne sen varsın, ne hatıralar
Sensiz bomboş kaldı bak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
Adın kazılıdır sokak taşında
Görünür gibisin köşe başında
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Mezarım olacak bizim sokaklar
***
Bir gün düşeceğim yol ortasında
Katilim olacak bizim sokaklar
***
Seninle el ele gezdiğim yerler
Seninle göz göze olduğum yerler
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
***
"Nerede sevgilin, nerede?" derler
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
Sensiz virane gibi bizim sokaklar
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Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
Gidince anladım aşkın yalanmış
Bu yalan kalbimi yaktı sevgilim
***
Bir tahta masada adımız kalmış
Bir tahta masada adımız kalmış
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
Görünce gözyaşım aktı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
***
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
O masa özlemle hep bizi arar
Üstünde binlerce anılar saklar
***
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Sensiz gidemedim geçti haftalar
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
Masamız artık boş kaldı sevgilim
Masamız şimdi boş kaldı sevgilim
***
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
Katlanırdım bil ki en derin yasa
Kolunda yabancı biri olmasa
***
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim
Ayağı kırılmış o tahta masa
Senden çok vefalı çıktı sevgilim