Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe Aşklarda yüzler değişti sadece Her şey benzer birbirine zaman geçtikçe Aşklarda yüzler değişti sadece "Ya olur ya olmaz" deyip her gece Sır gibi sakladım, düşmedim dile "Ya gelir ya gelmez" deyip her gece Kapılarımı kapatmadım bile Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme O akşamı unutmadım senden gelince Bakakaldım, ayılmadım gözlerine O akşamı unutmadım senden gelince Bakakaldım, ayılmadım gözlerine "Ya olur ya olmaz" deyip her gece Sır gibi sakladım, düşmedim dile "Ya gelir ya gelmez" deyip her gece Kapılarımı kapatmadım bile Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede (tepede) Bir göz attın (attın) Derdin bile (bile) Bir gün değil, her gün gel gitme Ay tepede, deniz gelgit Bir göz attın, kalbim gelgit Derdin bile baldan tatlı Bir gün değil, her gün gel gitme