Kar tanesi gibi nazlı Kuş kanadı gibi kırık Yâr tenine haram değdi Zamansız bu ayrılık Yâr tenine haram değdi Zamansız bu ayrılık *** Kalbimi gömdüm toprağa Ihlamurlar kan ağladı Nasıl bir vedadır bu, yâr Gözyaşın gözümden damladı Nasıl bir vedadır bu yâr Gözyaşın gözümden damladı *** Dillerim lâl, dokunmayın Aşkı bende, sokulmayın *** Başımı bana eğdirdi Bu yarayı kanatmayın Başımı yere eğdirdi Bu yarayı kanatmayın *** El yastığı yaban gelmez mi İçin benim kadar üzülmez mi Her dünyada ahım peşinde Aşkın bana hesap vermez mi Her dünyada ahım peşinde Aşkın bana hesap vermez mi

Karar verdim unutmaya Karar verdim ayrılmaya Çekip gitsem buradan Gitsem çok uzaklara çocuk gibi mutlu olsam *** Karar verdim unutmaya, seni Karar verdim ayrılmaya Daha önce hiç kimse Hayatımda hiç kimse Senin kadar incitmedi böyle *** Bir dargın bir barışık Aklım hep karmakarışık Yeter yeter üzme beni *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Karar verdim unutmaya seni Karar verdim ayrılmaya Daha önce hiç kimse Hayatımda hiç kimse Senin kadar incitmedi böyle *** Bir dargın bir barışık Aklım hep karmakarışık Yeter yeter üzme beni *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Karar verdim unutmaya...