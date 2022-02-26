Ihlamurlar Altında Şarkı Sözleri
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İntizar
Ihlamurlar Altında
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Kar tanesi gibi nazlı
Kuş kanadı gibi kırık
Yâr tenine haram değdi
Zamansız bu ayrılık
Yâr tenine haram değdi
Zamansız bu ayrılık
***
Kalbimi gömdüm toprağa
Ihlamurlar kan ağladı
Nasıl bir vedadır bu, yâr
Gözyaşın gözümden damladı
Nasıl bir vedadır bu yâr
Gözyaşın gözümden damladı
***
Dillerim lâl, dokunmayın
Aşkı bende, sokulmayın
***
Başımı bana eğdirdi
Bu yarayı kanatmayın
Başımı yere eğdirdi
Bu yarayı kanatmayın
***
El yastığı yaban gelmez mi
İçin benim kadar üzülmez mi
Her dünyada ahım peşinde
Aşkın bana hesap vermez mi
Her dünyada ahım peşinde
Aşkın bana hesap vermez mi