Kar tanesi gibi nazlı Kuş kanadı gibi kırık Yâr tenine haram değdi Zamansız bu ayrılık Yâr tenine haram değdi Zamansız bu ayrılık *** Kalbimi gömdüm toprağa Ihlamurlar kan ağladı Nasıl bir vedadır bu, yâr Gözyaşın gözümden damladı Nasıl bir vedadır bu yâr Gözyaşın gözümden damladı *** Dillerim lâl, dokunmayın Aşkı bende, sokulmayın *** Başımı bana eğdirdi Bu yarayı kanatmayın Başımı yere eğdirdi Bu yarayı kanatmayın *** El yastığı yaban gelmez mi İçin benim kadar üzülmez mi Her dünyada ahım peşinde Aşkın bana hesap vermez mi Her dünyada ahım peşinde Aşkın bana hesap vermez mi