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7/24 Dinle Seni Bana Yazmışlar

Seni Bana Yazmışlar Şarkı Sözleri

İntizar Seni Bana Yazmışlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İntizar Seni Bana Yazmışlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seni Bana Yazmışlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İntizar

İntizar

Seni Bana Yazmışlar

  • İstanbul Sokakları

  • Miskin

  • Sevme Zamanı

  • Ah Yabanım Benim

  • Ara Beni

  • Ayrılık Zamanı

  • Aşk Yarınsız

  • Aşka Feda

  • Bugün Baharsa

  • Gurbette

  • Seni Bana Yazmışlar

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