Nazar Boncuğum yanağına gül düşmüş bahar yüzlü tomurcuğum sabrım aklimi zorluyor sev hadi nazar boncuğum sev hadi nazar boncuğum *** seni gördüğüm gece ay tutulur dil yutulur bütün dertler unutulur bütün dertler unutulur *** bırak kalbim alev alsın bırak derdin beni sarsın harca beni her halimle aşkın canımı alsın aşkın canımı alsın *** yerin yanın bende olsun aşkına kurban olduğum Allah'ım seni korusun ömrümde son bulduğum ömrümde son bulduğum *** seni gördüğüm gece ay tutulur dil yutulur bütün dertler unutulur bütün dertler unutulur *** bırak kalbim alev alsın bırak derdin beni sarsın harca beni her halimle aşkın canımı alsın aşkın canımı alsın

Aziz İstanbul Ahhh ahhh Ahhh ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer ** Nice revnaklı şehirler görünür dünyada Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan ** Ahhh, ahhh, ahhh Ahhh, ahhh, ahhh ** Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul Aziz ıstanbul