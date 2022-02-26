Gönül Telimizi Titretenler Şarkı Sözleri
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İntizar
Gönül Telimizi Titretenler
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yanağına gül düşmüş
bahar yüzlü tomurcuğum
sabrım aklimi zorluyor
sev hadi nazar boncuğum
sev hadi nazar boncuğum
***
seni gördüğüm gece
ay tutulur
dil yutulur
bütün dertler unutulur
bütün dertler unutulur
***
bırak kalbim alev alsın
bırak derdin beni sarsın
harca beni her halimle
aşkın canımı alsın
aşkın canımı alsın
***
yerin yanın bende olsun
aşkına kurban olduğum
Allah'ım seni korusun
ömrümde son bulduğum
ömrümde son bulduğum
***
seni gördüğüm gece
ay tutulur
dil yutulur
bütün dertler unutulur
bütün dertler unutulur
***
bırak kalbim alev alsın
bırak derdin beni sarsın
harca beni her halimle
aşkın canımı alsın
aşkın canımı alsın
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Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
**
Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiç bir yer
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer
**
Nice revnaklı şehirler görünür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamışdır derim en hoş ve uzun rüyada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
**
Ahhh, ahhh, ahhh
Ahhh, ahhh, ahhh
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Sana dün bir tepeden baktım aziz ıstanbul
Aziz ıstanbul
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Haleli gözlerin hayale döndü
Aşkımın ateşi melale döndü
Gönlümde hüzün var yaklaştı akşam
Ömrümün güneşi zevale döndü
***
Hayalsiz bir ömür durgun bir gölmüş
Sevdasız bir hayat susuz bir çölmüş
Sevmek sevilmekmiş cihanın zevki
Ra'şesiz bir ömür farz et ki ölmüş