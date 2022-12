Nikahına Al Yüzüne bakamam yandırır beni Gece uykularımdan kaldırır beni Yüzüne bakamam yandırır beni Gece uykularımdan kaldırır beni *** Girsem kalbine çeker derdine Her halin aşkına bulandırır beni Girsem kalbine çeker derdine Her halin aşkına bulandırır beni *** Salkım saçak saçlarımı sen topla yarim Evir çevir yüreğimi nikahına al Giyindi kuşandı tertemiz kalbim Kolumdan tutup da yatağına al *** Nazın olayım yar sazın olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım *** Yüzüne bakamam yandırır beni Gece uykularımdan kaldırır beni Yüzüne bakamam yandırır beni Gece uykularımdan kaldırır beni *** Girsem kalbine çeker derdine Her halin aşkına bulandırır beni Girsem kalbine çeker derdine Her halin aşkına bulandırır beni *** Salkım saçak saçlarımı sen topla yarim Ne yap ne et yüreğimi nikahına al Giyindi kuşandı tertemiz kalbim Kolumdan tutup da yatağına al *** Nazın olayım yar sazın olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım *** Nazın olayım yar sazın olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım Nazın nazın olayım yar sazın sözün olayım yar Bir günü sen ver ömrün olayım

Böyle Bir Kara Sevda Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın, Sanma ki hikâyesi şu titreyen dalların Düşen yaprakla biter, Böyle bir kara sevda kara toprakla biter. *** Ağlama olma mahzun gülerek bak yarına, Sanma ki güzelliğin o ipek saçlarına Dökülen akla biter, Böyle bir kara sevda kara toprakla biter.

Sevemez Kimse Seni Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar Sevemez kimse seni Benim sevdiğim kadar *** Sevgilim sen olmasan Yaşamak neye yarar Sevgilim sen olmasan Bu dünya neye yarar *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Bir gün beni unutur Başkalarına bakma Bir gün beni unutur Başkalarına bakma *** Birazcık sevgin varsa Beni sensiz bırakma Birazcık aşkın varsa Beni yalnız bırakma *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım *** Her gün seni düşünür Her an seni yaşarım Seni sevmekten değil Kaybetmekten korkarım

Bir Yangının Külünü Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydin Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin *** Ne çok sevmiştim seni ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? *** Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın? Hâlâ beni düşünür ve hâlâ ağlar mısın? Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin Bir bahar seli gibi dalımdan akıp geçtin *** Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin Yeniden yakıp geçtin

Aşkın Kanunu Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider Aşkın kanununu yazsam yeniden Kimi ümitleri yel alır gider *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider *** Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır Dünyanın bir yazı bir kışı vardır Her yolun bir sonu bir başı vardır *** Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider Her aşkın sonunda göz yaşı vardır Akar damla damla sel olur gider *** Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri Boş yere bekleme geçen günleri Böyledir ne yazık ezelden beri *** Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi benim gibi sever gönülden Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider Kimi senin gibi el olur gider

Arım Balım Peteğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim *** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim *** Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Yine seni seveceğim

Kıskanırım Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Saçın yüzüne değse Telini kıskanırım Birine söz söylesen Dilini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Sakın takma göğsüne Gülünü kıskanırım Seni saran kemerden Belini kıskanırım *** Sakın takma göğsüne Gülünü kıskanırım Seni saran kemerden Belini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça tenini Elini kıskanırım *** Deli ediyor beni Gezinir her yerini Okşadıkça tenini Elini kıskanırım *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden *** Kıskanırım seni ben Kıskanırım kalbimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden Öleceğim derdimden

Ömrümce Adım Adım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım *** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım *** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde *** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım *** Bulamadım Bulamadım

Ağlama Değmez Hayat Ruya gibi her hatıra her yaşantı bana Ruya gibi her hatıra her yaşantı bana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına *** Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde Hayat şarap gibidir keder de var neş'e de Hayat şarap gibidir keder de var neş'e de *** Ömür çiçek kadar narin bir gün kadar kısa Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına