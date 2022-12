Delik deşik sobaların, duman tütmez bacaların Kışı geçmez o dağların, eteğinde bekliyorsun Bir gül diksen kar kapatır Bir yol bulsan sel kapatır Yarin yüzünü görmeden Gün gelir günü kapatır *** Oy gelin gelin, al yazmasına Çık gelin gelin, bey obasına Yarin vuruldu köye duyuldu Sar gelin gelin, gül oyasına *** Oy gelin gelin, al yazmasına Çık gelin gelin, bey obasına Yarin vuruldu köye duyuldu Sar gelin gelin, gül oyasına *** Ay ışığı gecelerde, damlıyor bu acılara Duyan olmaz feryadımı Giden dönmez buralara Yalın ayak o çocuklar, babasız kaldı sancılar Kırma kolun kanadını, tükenmesin o umutlar *** Oy gelin gelin al yazmasına Çık gelin gelin bey obasına Yarin vuruldu köye duyuldu Sar gelin gelin gül oyasına *** Oy gelin gelin al yazmasına Çık gelin gelin bey obasına Yarin vuruldu, köye duyuldu Sar gelin gelin, gül oyasına *** Şafak vakti vurulurken çocuklar Kimi avutuyor renkli masallar Çiçeği hasretle saran o dağlar Neden her baharda analar ağlar Çaremi kalmadı can sana feda Sevgisiz gönüller gelmez insafa Ne kadar zulmeder insan insana Konuşur silahlar her cana kıyar Şarkılar susarsa dünya ne yapar?