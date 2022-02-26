Oy Gelin Gelin Şarkı Sözleri
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Delik deşik sobaların, duman tütmez bacaların
Kışı geçmez o dağların, eteğinde bekliyorsun
Bir gül diksen kar kapatır
Bir yol bulsan sel kapatır
Yarin yüzünü görmeden
Gün gelir günü kapatır
***
Oy gelin gelin, al yazmasına
Çık gelin gelin, bey obasına
Yarin vuruldu köye duyuldu
Sar gelin gelin, gül oyasına
***
Oy gelin gelin, al yazmasına
Çık gelin gelin, bey obasına
Yarin vuruldu köye duyuldu
Sar gelin gelin, gül oyasına
***
Ay ışığı gecelerde, damlıyor bu acılara
Duyan olmaz feryadımı
Giden dönmez buralara
Yalın ayak o çocuklar, babasız kaldı sancılar
Kırma kolun kanadını, tükenmesin o umutlar
***
Oy gelin gelin al yazmasına
Çık gelin gelin bey obasına
Yarin vuruldu köye duyuldu
Sar gelin gelin gül oyasına
***
Oy gelin gelin al yazmasına
Çık gelin gelin bey obasına
Yarin vuruldu, köye duyuldu
Sar gelin gelin, gül oyasına
***
Şafak vakti vurulurken çocuklar
Kimi avutuyor renkli masallar
Çiçeği hasretle saran o dağlar
Neden her baharda analar ağlar
Çaremi kalmadı can sana feda
Sevgisiz gönüller gelmez insafa
Ne kadar zulmeder insan insana
Konuşur silahlar her cana kıyar
Şarkılar susarsa dünya ne yapar?